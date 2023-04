Hallwil Bereiche Gesundheit und soziale Sicherheit verursachen überdurchschnittliche Mehrkosten Der höhere Steuerertrag führt in Hallwil zu einem besseren Rechnungsabschluss als erwartet.

Der Steuerfuss beträgt 127% in Hallwil. Bild: Britta Gut

Die Jahresrechnung 2022 der Einwohnergemeinde Hallwil schliesst mit einem Aufwandüberschuss von knapp 78’300 Franken ab. Gegenüber dem Budget ist das fast 156’500 Franken besser als angenommen, teilt der Gemeinderat mit. Das Ergebnis lasse sich hauptsächlich auf den höheren Steuerertrag zurückführen. Das Budget konnte um knapp 299’500 Franken übertroffen werden, der Ertrag beläuft sich auf 2,59 Mio. Franken. Dies sind rund 91’700 Franken mehr als im Jahr Vorjahr, so der Gemeinderat.

Der Steuerfuss beträgt 127 Prozent in Hallwil. Die Gemeinde zählt rund 1000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Beiträge an Zusammenschlussabklärungen fielen weg

Gegenüber dem Budget mussten Mehraufwendungen in den Bereichen Gesundheit und soziale Sicherheit verzeichnet werden. «Es sind überdurchschnittlich hohe Mehrkosten bei den Beiträgen an die Pflegerestkostenfinanzierung angefallen», hält der Gemeinderat fest. Die höheren Ausgaben in der sozialen Sicherheit seien zurückzuführen auf einen sehr kostenintensiven Fall in der materiellen Hilfe sowie erhebliche Mehrausgaben beim Asylwesen infolge der steigenden Aufnahmepflicht.

Im Gegenzug seien die Ausgaben im Bereich der allgemeinen Verwaltung gegenüber dem Budget tiefer als erwartet. Dies sei auf den Wegfall der budgetierten Beiträge an die Zusammenschlussabklärungen zurückzuführen.

Abgetretene Landparzelle führt zu Abwertung

Die Gemeinde Hallwil erhielt im Jahr 2022 ordentlichen Finanzausgleich von 232’000 Franken und einen Feinausgleich der Aufgabenverschiebung Kanton/Gemeinden von 22’500 Franken. Zusätzlich wurden Ergänzungsbeiträge von 230’000 Franken ausgerichtet.

Negativ auf den Abschluss wirkte sich die Neubewertung des Finanzvermögens aus, so der Gemeinderat. Die Abwertung sei auf eine im Jahr 2017 abgetretene Landparzelle an den Kanton zurückzuführen (Abparzellierung aufgrund Hochwasserschutz Wannenmoosbach).

Die Ortsbürgergemeinde schliesst mit einem Ertragsüberschuss von knapp 3600 Franken ab. Das um fast 3000 Franken bessere Ergebnis als erwartet lässt sich laut Gemeinderat hauptsächlich auf die höheren Einnahmen bei den Benutzungsgebühren für die Waldhütte zurückführen. (mhu)