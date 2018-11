Noch bis zum 17. Dezember liegt bei der Gemeindekanzlei von Seon das Baugesuch für die grosse Sanierung des Hallenbads auf. Rund 7,23 Millionen Franken investiert die Gemeinde. Unterstützt wird das Vorhaben vom Regierungsrat, der 1,325 Millionen Franken aus dem Swisslos-Sportfonds beisteuert. Das Baugesuch weist Kosten von 4,9 Millionen Franken aus, was allerdings damit zusammenhängt, dass nicht alle Arbeiten baugesuchspflichtig sind, wie Gemeindeammann Hans-Peter Dössegger erklärt.

Die geplante Sanierung betrifft fast alle Bereiche und wird das regional bedeutsame Schwimmbad für die nächsten 25 Jahre flott machen. Neu gemacht werden etwa die Saunen: Biosauna, finnische Sauna und Familiensauna. Auch eine Wellnessdusche und ein Lift gehören zum Bauprojekt.

Am 1. April schliesst das Hallenbad

Der Trafo wird ins Freie verlegt, um Platz für ein Ausgleichsbecken zu schaffen. Zurückgebaut wird der Wärmespeicher, er weicht einer Filteranlage. Dazu kommen Arbeiten an den Umkleideräumen und sanitären Anlagen. Und der Eingangsbereich bekommt ein neues Drehkreuz, einen Ticketautomaten und einen direkten Zugang zum Restaurant. n der Gartenwirtschaft wird ein neuer Plattenboden verlegt und mit einer Tessiner Pergola und zwei grossen Sonnenschirmen dekoriert. Die beiden Bäume werden ersetzt. Ausserdem bekommt das Lernschwimmbecken eine neue Rutschbahn und in der Anlage werden verschiedene Geländer ersetzt.

Läuft für das Bauprojekt alles nach Plan, schliesst das Hallenbad am 1. April 2019 und öffnet am 6. Januar 2020 wieder. Die lange Schliessung betrifft nur das Hallenbad, in dem die grössten Arbeiten anfallen. «Die übrigen Bereiche mit Saunas und Restaurant werden bereits vorher wieder geöffnet werden können», sagt Hans-Peter Dössegger.

Sind Nachbarn solidarisch?

Vor kurzem hat sich der Gemeinderat von Seon ausserdem zum angekündigten Workshop mit Nachbargemeinden getroffen. Dabei ging es um die Frage, ob sich die Nachbarn in Zukunft an den laufenden Kosten des Hallenbads beteiligen wollen. Denn der Betrieb eines Schwimmbads ist eine teure Angelegenheit. Trotz jährlich 100'000 bis 140'000 Eintritten (entspricht etwa 275 bis 390 Gästen pro Tag) schreibt die 42-jährige Anlage rote Zahlen.

Gleichzeitig zeugt die hohe Besucherfrequenz von der überregionalen Bedeutung des Bads. «Die Teilnehmer werden uns nun bis zum 15. Dezember eine Rückmeldung geben», sagt Hans-Peter Dössegger. «Wir sind zuversichtlich, eine Lösung zu finden.» Im Vorfeld zeigte sich der Gemeinderat von Seon offen für verschiedene Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit den Nachbarn; etwa ein freiwilliger Beitrag an die Betriebskosten oder die Umwandlung in ein Regionalbad.