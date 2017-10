Hilfe bei der Verteilung der Rosen erhält die Hospiz-Mitarbeiterin von Doris Gautschi. Die erste Blume widmet Paolozzi denn auch der Mutter von Doris. Sie war nämlich die erste Patientin, die von Valy in ihren letzten Lebensstunden begleitet wurde. «Die Mutter von Doris war der Auslöser für das, was Valy heute macht», so Paolozzi.

Mit den Blumenbouquets laufen die beiden Frauen die letzten sieben Kilometer nach Beinwil zum Ziel des Laufs. Mit ihrer schönen Aktion konnten Jsabelle Paolozzi und Begleithündin Valy über 4000 Franken an Spenden sammeln. (luk)