Am Samstagvormittag, kurz vor 10 Uhr, ging beim Zentralgefängnis in Lenzburg ein Brandalarm los. Ein Häftling konnte in einer Arrestzelle aus noch unbekannten Gründen einen Brand entfachen. Der Brand konnte innert Minuten durch die aufgebotene Feuerwehr gelöscht werden.

Der 29-jährige Häftling musste mit schweren Verletzungen mit dem Helikopter ins Spital überführt werden. Der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt.

Aktuelle Polizeibilder vom September 2019: