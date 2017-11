Nur sechs Aargauer Gemeinden haben 2017 einen tieferen Steuerfuss als Dürrenäsch. Mit 85 Prozent liegt die Gemeinde (1250 Einwohner) gleichauf mit Oberrohrdorf und Habsburg an siebter Stelle der Aargauer Steuerparadiese und an dritter Stelle in der Region (Seengen: 80 Prozent, Meisterschwanden: 68 Prozent).

Geht es nach dem Gemeinderat, wird Dürrenäsch demnächst in der Rangliste ein paar Plätze nach hinten rutschen. Denn für 2018 wurde mit einem Steuerfuss von 95 Prozent budgetiert. Weil durch den Steuerfussabtausch mit dem Kanton der Gemeindesteuerfuss eigentlich um 3 Prozent sinken müsste, handelt es sich also faktisch um eine Steuerfusserhöhung von 13 Prozent, die der Gemeinderat da beantragt. Das letzte Wort hat die Gemeindeversammlung am 24. November.

Budget knapp ausgeglichen

In der Einladungsbroschüre für die Gemeindeversammlung ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich, weshalb die Steuern derart steigen sollen. «Aufgrund der aktuellen finanziellen Lage der Gemeinde», schreibt der Gemeinderat darin.

Was bedeutet das? Die AZ hat bei Andrea Kuzma nachgefragt. Die Buchhalterin ist seit 2014 im Gemeinderat und seit gut einem Jahr Gemeindeammann. «Dank der Steuerfusserhöhung», sagt sie, «können wir ein knapp ausgeglichenes Budget präsentieren.» Konkret ist ein kleines Minus von rund 17'000 Franken budgetiert, im Vorjahresbudget betrug das Defizit noch 226'000 Franken. Die Gemeinde ist zwar nicht verschuldet, aktuell beträgt das Pro-Kopf-Guthaben etwa 4960 Franken. «Aber das meiste Geld ist gebunden. Wir brauchen flüssige Mittel, um die laufenden Kosten zu bezahlen», sagt die Frau Gemeindeammann.