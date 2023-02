Guggenmusik Es wird bunt und laut: Bei den Schlossgeischt-Schränzern Länzburg steigt das Fanachtsfieber Die Schlossgeischt-Schränzer Länzburg organisieren das Guggentreffen und den Kinderumzug in der Lenzburger Altstadt. Sie sagen, welches die Höhepunkte am Fasnachtswochenende sind.

Die Schlossgeischt-Schränzer Länzburg wurden 1987 gegründet – und sorgen auch dieses Jahr für ausgelassenes Fasnachtstreiben. Bild: zvg/SGSL

Die Lenzburger Schlossgeischt-Schränzer sind so richtig in Fasnachtslaune. Vor knapp zwei Wochen ist die traditionelle Schlossgeischter Nacht über die Bühne gegangen – mit viel Guggenmusik und lebhaftem Barbetrieb. «Grundsätzlich zufrieden», lautet das Fazit von Präsident Sebastian Wilhelm.

Denn trotz einiger weiterer Fasnachtsveranstaltungen rundherum habe eine stattliche Gästeschar begrüsst werden dürfen. Anders gesagt: Die Fasnacht 2023 sei erfreulich angelaufen, die Stimmung im Verein sei «wie immer» sehr gut, fasst der Präsident zusammen.

Und es geht nahtlos weiter: Am Freitag und Samstag, 17. und 18. Februar, organisieren die Schlossgeischt-Schränzer das Guggentreffen sowie den Kinderumzug in Lenzburg. Bei Ersterem werden insgesamt neun Guggen erwartet, von Aarau bis Willisau. Zum Auftakt ab 18.30 Uhr stehen als Höhepunkte der Sternmarsch und das anschliessende Monsterkonzert in der Rathausgasse an. Danach folgen die Platzkonzerte auf dem Metzgplatz. «Wir freuen uns auf Guggensound und ausgelassene Stimmung», sagt Wilhelm.

Viel Guggensound ist zu erwarten am Fasnachtswochenende. Bild: zvg/SGSL

Der Anlass mit seiner speziellen Atmosphäre werde, das zeige die Erfahrung, sowohl von den befreundeten Guggen als auch vom Publikum geschätzt, stellt er fest. «Sich mit anderen Guggen zu treffen und dasselbe Ziel zu verfolgen, macht einfach nur Spass.» Die Verpflichtung der Guggen, räumt Wilhelm auf die Frage nach der Planung ein, sei zwar nicht ganz einfach gewesen. Aber: «Wir sind bereit und führen den Anlass ja auch schon zum 31. Mal durch.» Für Verpflegung und Getränke ist übrigens gesorgt, der Eintritt ist gratis.

Letztes Jahr wurden sie fast überrannt

Jubel, Trubel, Heiterkeit herrschen auch tags darauf in der Altstadt: am bunten Kinderumzug. Angesprochen seien alle, die Freude an der Fasnacht haben, Mädchen und Buben und ihre Familien und Freunde, sagt Wilhelm. Ziel der Veranstalter sei es, für glänzende Augen zu sorgen bei den verkleideten Prinzessinnen, Piraten und Cowboys, kurz: für glückliche Kinder.

Der Startschuss fällt um 14 Uhr, das Kinderschminken beginnt bereits ab 12 Uhr. Letztes Jahr sei ihnen fast «die Bude eingerannt worden», erinnert sich der Präsident. Sowieso sei 2022 vermutlich ein Rekordjahr gewesen. Dieser Anlass geniesse einen hohen Stellenwert in Lenzburg, was die jeweils hohen Teilnehmerzahlen bestätigen, fügt er an.

Der Kinderumzug führt durch die Altstadt. Bild: zvg/SGSL

Die – intensiven – Vorbereitungen laufen reibungslos, führt Wilhelm aus. «Zum Glück sind wir ein eingespieltes Team und haben auch externe Unterstützung vom Elternverein Lenzburg.» Dessen Mitglieder übernehmen den Festbetrieb.

Jedes Jahr werden neue Stücke einstudiert

Gegründet wurden die Schlossgeischt-Schränzer Länzburg (SGSL) im Jahr 1987 von Bewohnern des Langsamstig-Quartiers im Westen der Stadt, mit der Absicht, die Kinderfasnacht zu beleben. Aktuell zählt der Verein 32 Aktivmitglieder. Neuzugänge seien herzlich willkommen, sagt Präsident Wilhelm.

Die Proben finden ab September jeweils am Mittwoch statt. Im November wird ein Probeweekend durchgeführt. Für die aktuelle Saison werden neue Musikstücke einstudiert, aktuelle Hits genauso wie solche ab den Sechzigerjahren. Jedes Jahr wird eine Fasnachtsplakette, alle zwei Jahre ein neues Fanachskostüm entworfen.