Seit 1936 treffen sich die Lenzburger Mädchen im Blauring, die Buben kommen seit 1946 in der Jungwacht zusammen. Nach über 80 Jahren schliessen sich die beiden Scharen jetzt zur Jungwacht Blauring (Jubla) Lenzburg zusammen.

«Seit 25 Jahren besuchen wir schon zusammen das Sommerlager», sagt Jenny Geissmann. Sie war bis Ende Jahr Scharleiterin des Blaurings. Ein Schritt, der schon länger nötig sei, sagt sie. «Aber der Stolz der beiden Vereine stand im Weg. Zu lange hielten wir an alten Traditionen fest.» Aber ohne einander würde es nicht mehr funktionieren. Denn die beiden Vereine haben immer weniger Leiter, der Aufwand für die verbliebenen wurde somit immer grösser. «Jetzt teilen wir uns die Ämtli», sagt Jenny Geissmann. So hat die Jubla nur noch einen Kassier und die Verantwortung der Scharleitung verteilt sich neu auf drei Personen: Olivia Schauli, Eleonora Sartori und Martin von Burg. Auch die Leiter werden entlastet und können so mehr Zeit in die Gruppenstunden und Anlässe investieren.

Für die rund 35 aktiven Blauring- und etwa 20 Jungwacht-Kinder ändere sich nicht viel, sagt Jenny Geissmann. «Die Gruppenstunden alle zwei Wochen am Samstagnachmittag sind grundsätzlich immer noch getrennt.» Es könne aber sein, dass die Buben und Mädchen mal die Zeit zusammen verbringen würden. «Vor allem bei Leitermangel kann das der Fall sein.» Jährlich stattfindende Ausflüge wie grosse Geländespiele, Foxtrails oder Technorama-Besuche hätten Jungwacht und Blauring schon länger teils zusammen durchgeführt.

Den Zusammenschluss feiert die Jubla Lenzburg am Samstag mit einem Gründungsfest. (sga)

Jubla-Gründungsfest: Heute Samstag, ab 18 Uhr; katholisches Pfarreizentrum, Lenzburg.