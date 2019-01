Die Seetalstrasse (Hauptstrasse 26) in Seon ist wegen eines Wasserrohrbruches seit Montagmorgen für den Autoverkehr in beide Richtungen gesperrt worden. Laut Touring Club Schweiz (TCS) dauert die Sperrung bis am Dienstag, 29. Janua, zirka 18 Uhr. Eine Umleitung Richtung Egliswil (und umgekehrt) über die Unterdorfstrasse und den Bahnhofskreisel ist signalisiert.

Die Geschäftsleitung des technischen Dienstes der Gemeine Seon sagte auf Anfrage, dass es sich m eine ältere Hauptleitung handle. Dementsprechend sei ein grosses Wasserleck entstanden. Reparaturarbeiten seien im Gang. Bis am Abend des 28. Januars sollte die Leitung geflickt sein. Die Seetalstrasse muss am 29. Januar auf einer Länge von 30 bis 40 Metern neu geteert werden. (cez)

