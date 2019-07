Am Mittwochabend, um 21.50 Uhr ging beim Polizeinotruf 117 die Meldung ein, wonach ein 74-jähriger Schwimmer vermisst wird. Die Polizei startete eine Suche, bei der Boote, Taucher und ein Rega-Heli eingesetzt wurden.

Auch mehrere AZ-Leser berichten von der Suche. "Ein Heli flog zirka 10 bis 20 Meter über Boden vor der Badi in Beinwil", schreibt einer. Die Suchscheinwerfer seien auf den See gerichtet gewesen. Ein anderer Leser berichtet davon, dass der Heli mehrmals zum See und wieder weggeflogen sei. (pz)