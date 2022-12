Grosse Pläne Neues Industrie-Zentrum geplant: Sie will die Giganten nach Dintikon locken Aus einer Waschstrasse in Dintikon soll ein Industrie-Hub der Zukunft werden. Anja Meyer hat nun die Aufgabe, Mieter finden.

Anja Meyer, CEO und Inhaberin der Smeyers AG, die für die Vermarktung des neu zu bauenden Industrie-Hubs in Dintikon mandatiert wurde. Florian Wicki

Auf dem Areal der Autowaschanlage Dinti-Wash hat es Platz für grosse Pläne. Genauer: um die 30'000 Quadratmeter, auf denen in den nächsten Jahren ein Industrie-Hub entstehen soll. Am Rand eines Industrie-Gebietes, das mit einem Logistikzentrum der Post, dem Grossteile-Aussenlager des Schweizer Online-Händlers Digitec Galaxus sowie etlichen weiteren grossen Firmen bereits ordentlich bestückt ist.

Ein Ökosystem aus verschiedenen Firmen

Anja Meyer, Inhaberin von Smeyers AG, die mit der Vermarktung des neu geplanten Projektes mandatiert wurde, spricht von einem nutzerorientierten Ökosystem: «Wir haben Glück, dass wir hier mit einem Eigentümer arbeiten können, der nicht einfach etwas bauen, sondern im Dialog mit den zukünftigen Bewohnern des Hubs arbeiten will.» Der Eigentümer, Kaspar Wohnlich, ist in der Finanzbranche kein Unbekannter. Er ist Gründungspartner und war mal CEO des Schweizer Compliance-Unternehmens Swiss Comply, das kurzzeitig mit dem Fintech Evolute fusioniert war, einem Anbieter von Portfoliomanagementsystemen für Vermögensverwalter.

Auf dem Areal, auf dem heute in Dintikon die Wäschanlage Dinti-Wash steht, soll in absehbarer Zeit ein Industrie-Hub gebaut werden. Florian Wicki

Meyer hat den Knochenjob des Projekts: Sie soll potenzielle Mieterinnen und Mieter an Bord holen. Und das aus vier Bereichen: «Wir sehen unsere potenziellen Mieter vor allem in den Branchen Industrie 4.0, Food & Nutrition, Mobilität & Energie oder bei Firmen, die Rechenzentren benötigen.» Gerade für diese eigne sich der Standort enorm, so Meyer, liege das Dorf doch nahe an allen wichtigen Transportachsen des Landes. So könne sich zum Beispiel ein grosser Lebensmittelkonzern im Hub niederlassen, da es dort einerseits Platz für Forschung und Entwicklung, andererseits aber auch gleich eine Autobahn in der Nähe hat.

Planung wird eine komplexe Geschichte

Für die Suche hat Meyer eine lange Liste mit Unternehmen aus den vier Branchen zusammengestellt, die sie nun mit ihrer Firma der Reihe nach abklappert. Bisher sei das Echo recht positiv, sagt sie, auch wenn sie keine tieferen Einblicke in die laufenden Prozesse geben kann. Meyer rechnet aber damit, in den nächsten sechs bis neun Monaten einen Ankermieter zu finden, ein Unternehmen mit grosser Strahlkraft, um das sich dann weitere Mieter scharen. Danach soll die Planung des Gebäudes selber beginnen. Dann stellt sich bereits die nächste Schwierigkeit, erklärt sie: «Es wird eine komplexe Geschichte, das Gebäude einerseits nach den Bedürfnissen des Ankermieters zu planen und andererseits aber so flexibel zu bleiben, um für andere potenzielle Mieter nichts zu verbauen.»

Schliesslich sollen sich die verschiedenen Unternehmen im Hub nicht isolieren, geht es nach der Vision von Meyer und Wohnlich. Im Gegenteil, die Firmen sollen – nach Möglichkeit – auch untereinander interagieren und Wissen austauschen. Meyer ist überzeugt, dass ihre Firma auch deswegen zum Projekt dazugeholt wurde, weil es eben nicht darum geht, auf einem leeren Baufeld ein Gebäude für nur einen Mieter zu bauen, sondern weil man dabei auch um die Ecke denken muss: «Wir sind uns das Unkonventionelle gewohnt – ausserdem fasziniert mich das Komplexe, dabei lernt man ex­trem viel.»