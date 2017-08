Früher war dieser Raum eng: An drei Wänden standen hohe Blechschränke in einem typischen 70er-Jahre-Gelb. Von einem Pult in der Mitte wurde die Abwasserreinigungsanlage (ARA) Langmatt gesteuert.

Vor einem Jahr sind mit Schafisheim, Hunzenschwil und Rupperswil (ARA Lotten) drei neue Gemeinden zur ARA Langmatt dazugestossen. Mehr Gemeinden, mehr Wasser. Doch der Kommandoraum wurde kleiner. «Heute ist alles hochautomatisiert», sagt Klärmeister Roman Bieri. Die Leitzentrale ist zu Bürozeiten besetzt, die Systeme laufen auch auf dem Tablet und dem Smartphone.