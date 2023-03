Gränichen Erneuter Brand in Mehrfamilienhaus: Polizei nimmt ehemaligen Mieter fest Eine Anwohnerin konnte Schlimmeres verhindern. Nach einem zweiten Brand im selben Haus wurde nun ein Mann festgenommen.

Im Januar brannte es in der Tiefgarage des Mehrfamilienhauses. Archivbild: Kantonspolizei Aargau

Erst war es ein Auto in einer Tiefgarage an der Quellmattstrasse in Gränichen. Vor rund zwei Monaten brannte das Fahrzeug in der Tiefgarage einer Mehrfamilienhaus-Siedlung komplett aus. Ein Grossaufgebot der Feuerwehr rückte mit Atemschutztrupps aus und konnte das Feuer löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Der Sachschaden aber, der war nach dem Ereignis gross.

Nun brannte es im selben Haus erneut. Kurz nach 17 Uhr bemerkte eine Bewohnerin Rauch, der sich vom Keller her ins Treppenhaus ausbreitete, teilt die Kantonspolizei mit. Sie merkte, dass es in einem Kellerabteil brannte - und konnte die Flammen löschen, noch bevor die vorsorglich aufgebotene Feuerwehr eintraf. Der Brand habe diesmal nur geringen Sachschaden angerichtet.

Die Kantonspolizei schreibt in ihrer Mitteilung aber auch: Brandstiftung sei bei diesem zweiten Ereignis nicht auszuschliessen. Die Ursache des ersten Brandes in der Tiefgarage sei noch nicht klar, ebenso wenig, ob ein Zusammenhang zum Brand im Kellerabteil bestehe. Im zweiten Fall, jenem vom Dienstag, hätten die Ermittlungen nun zu einem ehemaligen Mieter geführt, sagt Kapo-Sprecher Bernhard Graser gegenüber Tele M1. Der Mann sei wegen dringendem Tatverdacht festgenommen worden. Mehrere Anwohnende bestätigen gegenüber dem Sender es handle sich um den Mann, der beim letzten Brand sein Auto verloren habe. Er sei gemäss Augenzeugen am Dienstag noch vor Ort gewesen und habe sich beim Eintreffen der Feuerwehr aus dem Staub gemacht. (ewa)