Gewerbeverein Lenzburg & Umgebung Nach 16 Jahren tritt Erich Renfer als Präsident ab – und darf nun mit Ski-Legende Bernhard Russi golfen gehen An der 125. Generalversammlung des Gewerbevereins übergab der langjährige Präsident Erich Renfer den Stab an seine Nachfolgerin, Lea Grossmann. Renfer erhält für seine Verdienste die Ehrenmitgliedschaft verliehen.

Lea Grossmann, neue Präsidentin, übernimmt von ihrem Vorgänger, Erich Renfer. Florian Wicki

Für die 125. Generalversammlung des Gewerbevereins Lenzburg & Umgebung (GVL) stellte die Niederlenzer Alpsteg Fenster AG ihre Hallen zur Verfügung und bot im Vorfeld des Jubiläumsanlasses Führungen durch ihre Produktion von Holz- und Holz-Aluminium-Fenstern an.

93 stimmberechtigte Mitglieder – mit Anhang und Presse waren zwischen 100 und 150 Personen zugegen – folgten der Einladung, genauso wie zwei Festredner: Jürg Link, Gemeindeammann von Niederlenz, und Daniel Mosimann, Stadtammann von Lenzburg, überbrachten Grussworte des Gemeinde- beziehungsweise Stadtrats.

«Hansdampf in allen Gassen» tritt nach 16 Jahren ab

Im Anschluss präsentierte Aktuar Markus Jägle die erfreulichen Entwicklungen der Mitgliederzahlen: Waren es im Jahr 2017 noch 296 Mitglieder, legte der Gewerbeverein bis 2019 mit 329 Mitgliedern einen ordentlichen Wachstumsschub hin. Und wuchs auch während der Pandemie: Aktuell hat der Verein 333 Mitglieder.

Das sei dem Engagement des scheidenden Präsidenten Erich Renfer zu verdanken, hielt Jägle in seiner Laudatio fest: «Du hast den GVL zum Vorzeige-Gewerbeverein im Aargau gepusht.» Als «Hansdampf in allen Gassen» kenne man Renfer, der seit 17 Jahren im Vorstand des GVL amte und diesen nun 16 Jahre präsidiert habe. Schliesslich stellte Jägle den Antrag, man möge Renfer die Ehrenmitgliedschaft verleihen – dem Antrag wurde mit einer dreifachen Welle und Standing Ovations stattgegeben. Als Abschiedsgeschenk erhielt er eine Golfpartie mit dem ehemaligen Schweizer Skirennfahrer, Weltmeister und Olympiasieger Bernhard Russi geschenkt.

Am Dienstagabend wurde in Niederlenz aber nicht nur verabschiedet, sondern auch gewählt. Der Vorstand des Gewerbevereins wurde in corpore wiedergewählt und besteht somit weiterhin aus Lea Grossmann, Patrick Iseli, Beat Ledermann, Sandra Riederer und Markus Jägle. Neu unter dem Präsidium von Lea Grossmann, welche ihre Wahl unter donnerndem Applaus akzeptierte.