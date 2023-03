Gemeindeverband Lebensraum Lenzburg Seetal setzt Schwerpunkte für kommende Jahre Der Strategieprozess «Zielbild 2023+» stand an der Vorstandssitzung des Gemeindeverbands Lebensraum Lenzburg Seetal (LLS) im Zentrum.

Blick auf Schloss Hallwyl und den Hallwilersee: Der Verband Lebensraum Lenzburg Seetal (LLS) setzt sich aus 26 Trägergemeinden zusammen. Bild: Michael Küng

Der Lebensraum Lenzburg Seetal (LLS) engagiert sich für einen starken und attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraum und ist Ansprech- und Koordinationsstelle für Anliegen aus Wirtschaft, Politik oder Standortförderung. Der Verband, der sich aus 26 Trägergemeinden zusammensetzt, vernetzt und pflegt den Austausch, unterstützt und löst Probleme, definiert strategische Ziele und entwickelt Visionen. So weit, so festgelegt.

Aber: Was heisst das konkret – auch für die Zukunft? Wie positioniert sich der Gemeindeverband in den kommenden Jahren? Wie gestaltet sich die Ausrichtung? Genau diese Fragen beschäftigen derzeit. Über den Prozess unter dem Titel «Zielbild 2023+» und die ersten Zwischenergebnisse der vier Projektgruppen ist am Mittwochabend an der Vorstandssitzung im Löwensaal in Beinwil am See informiert worden. Es handelt sich, wurde deutlich, um eine wichtige Aufgabe.

Daniel Mosimann, Lenzburg, ist LLS-Präsident. Bild: Severin Bigler

Beschäftigt haben sich die Projektgruppen mit den Schwerpunkten «Themenvielfalt», «Finanzen», «Aufbau- und Ablauforganisation», «Kommunikation/Information». Bei Letzterem bestehe – vor allem beim direkten, persönlichen Gespräch – grosses Potenzial, brachten die Vertreterinnen und Vertreter zum Ausdruck. Bei der Frage nach der Verwendung des Verbandsvermögens sowie der Mitgliederbeiträge waren sich mehrere Anwesende einig, dass die Kostenstruktur optimiert werden kann, dass Einsparungen möglich sind. Bei den Aufgaben müsse aber ein klarer Fokus gesetzt werden, denn das Betätigungsfeld des Verbands sei sehr breit.

Besprochen wird das «Zielbild 2023+» an der kommenden Vorstandsklausur, um der Entscheidungsfindung genügend Raum und Zeit einräumen zu können, sagte Daniel Mosimann, LLS-Präsident und Stadtammann von Lenzburg.

Beim Rechnungsabschluss ist Punktlandung gelungen

Daneben hat die Vorstandssitzung die Rechnung 2022 einstimmig genehmigt. Diese schliesst mit einem Verlust von 26’300 Franken ab. Das Budget rechnete mit einem Verlust von knapp 27’000 Franken. Von einer Punktlandung sprach Jörg Bruder, LLS-Vizepräsident und Gemeindeammann in Seengen. Anders gesagt: Es konnte im Grossen und Ganzen umgesetzt werden, was geplant war.

Jörg Bruder, Seengen, ist LLS-Vizepräsident. Bild: Chris Iseli

Unbestritten war ebenfalls der Geschäftsbericht 2022. Zu entnehmen ist diesem etwa, dass diverse Auftritte und Sitzungen stattfanden oder dass im Berichtsjahr beim Mitfahrsystem Taxito Seetal der Normalbetrieb aufgenommen wurde. Dieses ergänzt das Bus- und Bahnangebot über die Kantonsgrenze hinweg. Automobilisten entscheiden dabei spontan, einen Fahrgast mitzunehmen. Pro Monat konnten im Berichtsjahr durchschnittlich 107 Fahrten gezählt werden. Ein weiteres Thema war die gemeinsame Abwasserreinigungsanlage ARA Seetal am Standort der ARA Langmatt in Wildegg.

Beschäftigt haben überdies die Bezirksschulkreise beziehungsweise die Überprüfung der Schulraumplanungen. Eine Neuzuweisung aller Bezirksschülerinnen und Bezirksschüler der Gemeinde Rupperswil nach Möri­ken-Wildegg erwies sich als die beste Lösung.