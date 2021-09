Gemeinderatswahlen Kommt es doch noch zum Wahl-Showdown in Hunzenschwil? Es stehen offiziell fünf Kandidaten für fünf Sitze zur Verfügung. Aus der Bevölkerung manifestierte sich nun der Wunsch nach einer grösseren Auswahl – und die wurde auch schon gefunden.

In Hunzenschwil gibt es offiziell fünf Sitze und fünf Kandidaten. zvg

Kurz vor dem Wahlsonntag (26. September) kommt Bewegung in die Hunzenschwiler Gemeinderatswahlen. Bisher hat es danach ausgesehen, als wären die fünf antretenden Kandidaten gesetzt, da es genauso auch fünf Sitze zu besetzen gibt. Offiziell treten drei Bisherige wieder an: Urs Gall (FDP), Daniel Gygax (SVP) und Urs Wiederkehr (EVH). Sowie zwei Neuanwärter, nämlich Patrick Sommer (SVP) und Reto Sterki (parteilos).

Mit dieser Auswahl ist ein Teil der Hunzenschwiler Bevölkerung nicht einverstanden. Wie die AZ weiss, lief die Kandidatensuche im Dorf in den vergangenen Wochen auf Hochtouren. Und das bis vor einigen Tagen noch ergebnislos, weil sich trotz der Unzufriedenheit niemand anbieten wollte, selber in den Ring zu steigen.

Robin Sutter könnte insgeheim als sechster Kandidat gelten. zvg

Das hat sich nun geändert: Der Aktuar und Leutnant der Feuerwehr Hunzenschwil-Schafisheim, Robin Sutter, wäre bereit, im Gemeinderat mitzuarbeiten. Das anfänglich wohl mehr oder minder unfreiwillig: «Ich habe aus einigen Kreisen erfahren, dass sie mich auf ihren Wahlzettel geschrieben haben.» Sutter wohnt erst seit drei Jahren in Hunzenschwil und sitzt dort in der Feuerwehrkommission des Dorfes. Vorher wohnte er 26 Jahre lang in Schafisheim.

Früher oder später hätte er sich so ein Amt sowieso vorstellen können. Aber nur, wenn sein Arbeitgeber damit einverstanden sei; Sutter ist Polizist bei der Kantonspolizei Aargau.

Die erste Anfrage vor ein paar Monaten hat Sutter noch abgelehnt. Inzwischen macht er seine Entscheidung vom Ausgang des kommenden Sonntags abhängig: «Falls ein Kandidat das absolute Mehr verpasst, und falls mich doch ein paar Leute wählen, würde ich mir überlegen, für den zweiten Wahlgang in den Wahlkampf einzusteigen.» Es wäre zwar schon ein ordentlicher Mehraufwand, so ein Posten als Gemeinderat, zumal Sutter nächstes Jahr Vizekommandant der Feuerwehr werden soll. Und doch findet auch er wichtig, dass der Souverän eine Auswahl hat. Und er würde die Wahl auch annehmen: «Wenn die Bevölkerung mich wählt, werde ich bestimmt nicht Nein sagen.»