Leutwil hat im letzten Jahr die Fühler Richtung Dürrenäsch ausgestreckt, und gleichzeitig betont, man müsste noch grossräumiger denken. Jetzt kommen Sie: Boniswil, am nordwestlichen Ende des Hallwilersees und Fahrwangen, auf der südöstlichen Seite über dem See. Welche Pläne haben Sie?

Vor einem Jahr hat Lenzburg den Köder ausgeworfen. «Wir sind offen für Fusionen», hielt der Stadtrat in seinen Legislaturzielen fest. Im Herbst machte Leutwil Richtung Dürrenäsch Avancen. Jetzt stossen die Gemeindeammänner von Boniswil und Fahrwangen die Heiratsdiskussion an.

Patrick Fischer und Gérald Strub: Beide sind selbstständige Unternehmer, haben Jahrgang 1970 und sind Ammann ihrer Wohngemeinde: Fischer (GLP) seit 2012 in Fahrwangen, Strub (FDP) seit 2006 in Boniswil (Anm. Red. Aktuell ist Gérald Strub im Zweierticket mit Jeanine Glarner zuhanden der a. o. Delegiertenversammlung der FDP am 14. August für eine Kandidatur als Regierungsrat nominiert).

Fischer: Die starken Veränderungen in der Gemeindelandschaft haben zu überholten Strukturen geführt. Als Ammann sind wir in der Pflicht, frühzeitig die Weichen für die Zukunft zu stellen.

Strub: Wir müssen uns vor Augen führen, dass die heute noch gültigen Gemeindegrenzen vor hundert Jahren und länger gelegt wurden. Die Dörfer sind durch die Bautätigkeit in der Vergangenheit jedoch näher zusammengerückt. Gemeindegrenzen sind manchmal kaum mehr auszumachen. Wenn ich beispielsweise von Fahrwangen nach Meisterschwanden fahre, weiss ich als Ortsunkundiger nicht mehr, wo der eine Ort aufhört und der andere beginnt. Das ist nur ein Grund, weshalb wir das Thema wieder auf den Tisch bringen.

Weshalb wieder?

Strub: Wir haben die Idee bereits 2011 eingebracht. Die Diskussionen führten zur Gründung des Gemeindeverbands Lebensraum Lenzburg Seetal. Damals war die Grossfusion im Kanton Glarus aktuell, wo aus 25 drei neue Gemeinden entstanden. Ich war beruflich in den Prozess involviert und habe festgestellt, wie in der Glarner Bevölkerung eine Aufbruchstimmung aufkam. Leider liess sich die Begeisterung nicht auf unsere Region übertragen. Wir haben regelrecht Schiffbruch erlitten mit dieser Idee. Es hatte Ammänner , die sich einen solchen Schritt ganz einfach nicht vorstellen konnten.

Hat sich in der Zwischenzeit etwas geändert? Immerhin besteht mit dem Gemeindeverband Lebensraum Lenzburg Seetal (LLS) seither eine regionale Kooperation.

Strub: Der LLS ist ein gutes Modell, in welchem sich 26 Gemeinden austauschen. Es wird in etlichen Bereichen eine Riesenarbeit gemacht, deren Ergebnisse ohne LLS nicht möglich gewesen wären. Wir sind jedoch der Meinung, dass auch auf Seite der Gemeinden Schritte nötig sind. Schauen Sie: Bei uns im Dorf betrachtet sich ein Grossteil der Bewohner nicht als Boniswiler, sondern als Seetaler. Das Bewusstsein hat sich gewandelt. Auch die Infrastruktur hat sich in den Dörfern verändert. Poststellen sind verloren gegangen, Banken haben redimensioniert, Ladenlokale wurden geschlossen. Wir sind uns bewusst, dass ein Fusionsprozess lange dauert. Wenn wir die Strukturdiskussion heute anstossen, so denken wir an einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren.