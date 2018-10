An der kommenden Gemeindeversammlung am 20. November wird der Gemeinderat von Fahrwangen den Stimmberechtigten beantragen, die Beiträge an Abonnemente für den Schulbus zu kürzen. Bisher bezahlte die Gemeinde die Hälfte eines Jahresabonnements für Kinder, die die Oberstufe in einer anderen Gemeinde besuchen.

Doch weil die Kinder im Sommer problemlos auch mit dem Fahrrad zur Schule fahren könnten, wolle der Gemeinderat künftig nur noch für die fünf Wintermonate von November bis März Beiträge leisten, schreibt er in den Unterlagen zur Gemeindeversammlung. So sollen 2275 Franken eingespart werden können.

«Aktuell nutzen 35 von 49 bezugsberechtigten Schülern das Angebot», sagt Gemeindeschreiberin Christine Gottermann. Das Sparpotenzial beträgt im Schnitt 65 Franken pro Schüler und Jahr. Dabei geht es für einige Familien um deutlich mehr Geld: Das Junioren-Abo der A-Welle gibt es ab 603 Franken im Jahr. An dieses würde die Gemeinde neu 176 Franken weniger bezahlen.