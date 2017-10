Das Gedränge auf den Perrons, die Angst vor Unfällen: Der Wunsch nach einer Verbesserung ist gross – und ebenso die Ungeduld. So sagte vor einem Monat Stadtrat Martin Steinmann (FDP): «Mich nervt die Verzögerung beim Bahnhof Lenzburg.» Ende Juni ist wieder einmal ein Termin verstrichen, ohne dass «Bern», das Bundesamt für Verkehr (BAV), geliefert hätte. Und auch jetzt noch, ist der Entscheid nicht gefallen.

Es geht darum, ob der neue Bahnhof eine oder zwei Personenunterführungen haben wird. «Wir sind dezidiert der Meinung, dass es zwei braucht», erklärte Stadtammann Daniel Mosimann (SP) am 26.8. in der Schweiz am Wochenende. Die Stadt geniesst in dieser Frage die Unterstützung des Kantons. Und es besteht Einigkeit darin, dass die vollständige Finanzierung durch den Bund (Bahninfrastrukturfonds) erfolgen soll. Eine zusätzliche Unterführung ist teuer. Die Mehrkosten einer Lösung mit zwei Unterführungen lägen bei rund acht Millionen Franken.

«Nicht bis 2030/35 warten»

Vor einer Woche hat der Bundesrat zwei Varianten für den Ausbau des Bahnnetzes in die Vernehmlassung geschickt. Er schlägt vor, bis 2035 insgesamt 11,5 Milliarden Franken zu investieren (Schweiz am Sonntag vom 30. September). Eine abgespeckte Vorlage mit Ausgaben von 7 Milliarden lehnt der Bundesrat ab. Was heisst das für Lenzburg? Die erste gute Nachricht: Die Sanierung von Lenzburg ist in beiden Varianten enthalten. So im Ausbauschritt 2035 als Massnahme 35. Konkret heisst es: «In Lenzburg werden Perrons erhöht, verbreitert und verlängert, weiter werden Personenunterführung und Perronzugänge verbreitert.»

Was bedeutet das jetzt für den Zeitplan? Kommt es wegen «2035» zu einer weiteren Verzögerung? Simone Rangosch, Leiterin Abteilung Verkehr im kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt, gibt Entwarnung: Der Kanton begrüsse es sehr, dass der Ausbau des Bahnhofes Lenzburg Bestandteil des «STEP Ausbauschrittes 2030/35» sei. Nach der Vernehmlassung werde das eidgenössische Parlament voraussichtlich im Jahr 2019 über die Vorlage befinden. «Anschliessend sind die Gelder für die Projekte verfügbar. Es muss also nicht bis 2030/35 gewartet werden», betont Simone Rangosch. Sie spricht von «einem starken Signal für Lenzburg».