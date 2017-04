Die Spaziergänger auf dem Industrielehrpfad in Lenzburg werden in Zukunft in Begleitung einer virtuellen Person in der Vergangenheit wandeln können. Eine App soll dies ab Mai 2018 möglich machen (die az berichtete). Die virtuelle Person erscheint auf dem Smartphone erzählt eine Geschichte aus ihrem Alltag aus der Industrie in der Region. Die App als Geschichtsvermittlerin eröffnet einen neuartigen Zugang zur Vergangenheit: Die Erzählungen der Zeitzeugen werden mit historischen Bildern angereichert, die zum Teil die heutige Situation überblenden. Dazu kommen reproduzierte Dokumente, Audioeinspielungen und Filmaufnahmen.

Für die App ist Museum Aargau noch auf der Suche nach Zeitzeugen. «Wir suchen Personen, die als Gastarbeiter oder Gastarbeiterin nach Lenzburg oder Niederlenz gekommen sind und hier in der Industrie tätig waren», sagt Geschichtsvermittlerin Carmen Kiser. «Gerne würden wir jemanden befragen, der zirka in den 60er-Jahren hierhin gezogen ist und vielleicht seine Familie nachkommen liess oder hier eine Familie gegründet hat.» Idealerweise würde es sich um eine Person handeln, die immer noch in der Region wohnt. Geeignete Zeitzeugen können in einem Gespräch von ihren Erfahrungen erzählen und werden dabei aufgenommen.

Die Gegend zwischen den Schlössern Hallwyl und Lenzburg war in den letzten 250 Jahren geprägt von Industriekultur. Die unterschiedlichsten Betriebe liessen sich hier nieder, um die Wasserkraft zu nutzen. Doch der Bach allein reichte nicht, um Konserven, Teigwaren oder Waffen herzustellen: Mit den Firmen kamen die Gastarbeiter in die Region. Übrig geblieben aus dieser Zeit sind Namen wie Hero, Wisa-Gloria oder Tommasini. Viele Gebäude wurden abgerissen, verlassen oder umfunktioniert. Mit der App erhält die industrielle Vergangenheit nun ein Gesicht. (JGL)