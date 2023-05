Gas ausgetreten Chemieunfall in Lenzburg – Einsatzkräfte mit Grossaufgebot ausgerückt In Lenzburg ist es zu einem Grosseinsatz von Polizei, Feuerwehr und Sanität gekommen. Grund dafür war Gas, das in einem Gebäude ausgetreten ist. Beim Vorfall wurden keine Personen verletzt.

ArgoviaToday / Severin Mayer

Einsatzkräfte sind am Montagmorgen an die Fabrikstrasse in Lenzburg ausgerückt, wie die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage von ArgoviaToday bestätigt. Weil zunächst unklar war, wie viel Gas ausgetreten ist und wie viele Leute davon betroffen sind, sind die Einsatzkräfte mit einem Grossaufgebot vor Ort eingetroffen.

Es stellte sich allerdings schnell heraus, dass es sich lediglich um einen kleinen Chemieunfall handelt. Weil der Raum, in dem das Gas ausgetreten ist, gut belüftet war und der Zutritt für Dritte umgehend unterbunden wurde, gab es gemäss ersten Erkenntnissen keine Verletzten.

Unter anderem waren auch die Feuer- und Chemiewehr in Lenzburg vor Ort. Diese Spezialisten werden eingesetzt, um den Austritt der Chemikalien möglichst schnell einzudämmen. Zurzeit laufen noch die Reinigungsarbeiten. (ArgoviaToday)