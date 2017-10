Klar ist aber auch: Gärtnerei, Blumenladen und das zum BBZ Niederlenz gehörende Modeatelier ModeElle werden in den kommenden Monaten mit dem sich laufend redimensionierenden Mitarbeiterstab nicht mehr den gleichen Leistungsumfang erbringen können. Abgebaut wurde beispielsweise beim Schnittblumen-Anbau im Altfeld. Und nicht mehr alle Kunden werden ihre Kübelpflanzen in Niederlenz überwintern können und müssen bereits jetzt eine neue Lösung suchen. Der Abbau soll sich jedoch nicht auf den Arbeitsalltag auswirken. Brigitte Vogel betont: «Wir haben hier im Betrieb den Anspruch, dass die Schliessung für die Lernenden nicht allgegenwärtig ist.»

Es gibt aber auch Geschäftszweige, an denen im Moment nicht gerüttelt wird. Dazu gehört der Wochenmarkt in Lenzburg. Dort will man bis zum Schluss jeweils dienstags und freitags mit einem Stand vertreten bleiben. «Für das BBZ ist das eine Visitenkarte. Für die Lernenden eine gute Möglichkeit, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen», sagt Vogel. Auch werden die Kornblüemli am Lenzburger Jugendfest im nächsten Sommer noch einmal vom BBZ geliefert werden. Ebenso will man die abgeschlossenen Verträge für Grabbepflanzungen im kommenden Frühling erfüllen.