Ganz im Element: Diese Konzerte sind an eine antike Lehre angelehnt

Die ConcertBand der Stadtmusik Lenzburg darf auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Bei der erstmaligen Austragung des Emmental March Contest konnte das Korps einen Kategoriensieg feiern, und als Gastverein am St. Galler Kantonalmusikfest reüssierten die Musikantinnen und Musikanten ebenfalls. Ein weiterer Kategoriensieg war die Belohnung für die intensive musikalische Arbeit, die unter der Direktion von Arwed Peemöller geleistet wird. Seit knapp zwei Jahren führt der aus Berlin stammende Posaunist und Musiklehrer den Taktstock in Lenzburg.

Im Frühling eröffnete die ConcertBand einen Konzertzyklus, der sich thematisch an der antiken Vier-Elemente-Lehre orientiert. Für die beiden Unterhaltungsabende im alten Gemeindesaal vom Freitag und vom Samstag bereitete das bodenständigste der Elemente, die Erde, den musikalischen Rahmen für ein abwechslungsreiches Konzertprogramm. Mit der Komposition «Landscapes» von Rossano Galante war das Publikum eingeladen, den inneren Blick schweifen zu lassen über die landschaftlich verführerischen Weiten Kaliforniens, die klanglich in eine fanfarische Frontier- und Westernstimmung gekleidet wurden.

Ergreifend gestaltete sich der Vortrag von «Perhaps Love». In instrumentalen Kategorien als Euphonium-Duett zu bezeichnen, offerierten Sarah Hilfiker und Daniel Schrenk als Solisten einen liebevollen Wechsel- und Zwiegesang, in dem die beispielhafte Intonation für berührende klangliche Intimität sorgte.

«Wir haben Stücke gewählt, die uns liegen»

Zwei anspruchsvollen Aufgaben hatte sich die ConcertBand mit den komplexen Vorträgen von «Terra Pacem» und «Highlights from The Rock» gestellt. Das Korps bewies dabei seine Fähigkeiten bei der Interaktion zwischen den instrumentalen Registern, meisterte Wechsel in Tempo und Rhythmik überzeugend und glänzte in der dynamischen Gestaltung der Stücke. Als Zuhörer konnte man kaum anders, als sich von der Dramaturgie der Filmmusik aus dem Hollywood-Hit «The Rock» mitreissen zu lassen.

Fragt man Vereinspräsident Daniel Schrenk nach dem Erfolgsrezept, welches die musikalischen Höhenflüge in diesem Jahr ermöglichte, verweist er auf Dirigent Arwed Peemöller. «Die konsequente Arbeit von Arwed ist sicher entscheidend. Auch haben wir für die Auftritte an den Wettbewerben Stücke gewählt, die uns liegen.»