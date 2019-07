Hoch über dem Hallwilersee hat sich Finanzchefin Fabienne Matheja gemeinsam mit ihrem Mann und den beiden Kindern einen Ort der Entspannung geschaffen. «Wir waren für 2½ Jahre in Südafrika, und als wir dann mit unseren kleinen Kindern nach Zürich zurückkehrten, mussten wir einsehen: Das ist nichts mehr für uns», erzählt Franziska – bei Airbnb duzt man sich.

So haben sie sich umgesehen und 2012 in Beinwil am See ein fast hundertjähriges Haus gekauft. Hinten wird es von einem Türmchen ergänzt, das in einem desolaten Zustand war. Wieder hergerichtet, bezog es Franziskas Bruder. Als er auszog, stellte sich die Frage, was mit der zweistöckigen Mini-Wohnung geschehen soll. So entstand das Airbnb «La Tourelle». Am dankbarsten seien die Gäste aus Indien. «Sie geniessen die Natur, das Haus, das Baden im sauberen See.»