Fussball Fussballprofis setzen auf diese Jungs:«Wer im Spitzenfussball erfolgreich sein will, braucht Biss» Jan Solak, Nic Keller und Colin Zemp haben sich mit 360 Football Training ihren Traum eines eigenen Unternehmens erfüllt. Mit Personaltrainings für Fussballerinnen und Fussballer haben sie eine Nische in der Branche entdeckt und helfen sie jetzt angehenden Spitzensportlern, ihren Träumen nachzugehen.

Colin Zemp (links), Jan Solak (unten) und Nic Keller (rechts) sind die Gründer von 360 Football Training.

Spätestens, nachdem sich die Nati am Montagabend das WM-Ticket geholt hat, ist die Schweiz endgültig wieder zur Fussballnation mutiert. Schon im Sommer, als das Team bis ins Viertelfinal der Europameisterschaft marschierte, war «Fussballprofi» bei vielen Amateuren und Nachwuchsspielerinnen und -spielern der Wunschberuf.

Auch Jan Solak (24) und Nic Keller (25) träumten davon, Fussballprofis zu werden. Heute helfen sie Aspiranten, diesen Traum zu erfüllen. «Personaltraining speziell für Fussballer gibt es nur selten», so Keller. Deshalb entschieden sich die beiden vor rund vier Jahren, in dieselbe Branche zu gehen, die Solak die Tür zur Fussballwelt öffnete.

Der heutige FC-Lenzburg-Spieler startete seine Fussball-Karriere erst mit 13 Jahren. «Am Anfang war ich viel schlechter als die anderen.» Entschlossen, sich zu verbessern, suchte er damals selber einen Personaltrainer für Fussballer auf. Mit dessen Hilfe verbesserte er seine Technik, wurde schneller und baute Kondition auf.

Mit Sommertrainings zum Profivertrag beim FC Aarau

Anfang Jahr gründeten die beiden mit Colin Zemp (24) zusammen die 360Football Training GmbH. Die Firma bietet professionelle Personaltrainings, Trainingspläne und Analysen in der ganzen Schweiz an. «Im Moment trainieren wir etwa 100 Kundinnen und Kunden regelmässig», so Keller. Ein Fünftel davon sind Frauen.

Die neueste Erfolgsgeschichte ist die von Samuel Krasniqi (16), der dieses Jahr seinen ersten Profivertrag beim FC Aarau erhielt. «Mit ihm habe ich im Sommer sehr viel trainiert», so Keller. Kommen dürfen aber nicht nur angehende Profis, sondern «jeder, der sich verbessern will», erzählen die drei Mutscheller. So besuchen Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Trainings. «Wir haben in dem Sinne kein Mindestalter.» Trotzdem gebe es hin und wieder Fälle, in denen die Trainer den Eltern ihre Dienste ausreden müssen.

«Die Motivation muss vom Kind aus kommen»

«Grundsätzlich muss die Motivation vom Kind aus kommen», so Keller. Sei das nicht der Fall, sehe man das auch auf dem Fussballplatz, sagt Solak: «Zum Beispiel wenn ein Kind einen Fehler macht und anstatt weiterzuspielen zuerst zu den Eltern schaut.» In solchen Fällen würden sie das Gespräch mit den Eltern suchen. Schliesslich seien die Trainings immer eine Ergänzung zum regulärem Mannschaftstraining. «Da kommen einige Stunden zusammen», sagt er.

In den meisten Fällen sei die Motivation aber kein Problem. «Wir haben zum Beispiel einen 12-jährigen Jungen bei uns im Training, der ist Woche für Woche unglaublich energiegeladen», so Keller. Die Freude würden die Eltern oft teilen, weiss Solak: «Es kommt oft vor, dass Eltern oder Kunden uns Videos von Trainings schicken.» Zudem zeige sich die Disziplin, die die Kinder im Training lernen, auch im Alltag. «Wir hören immer wieder von Eltern, dass das Kind die Hausaufgaben plötzlich vor dem Training fertigmacht. Das ist für sie natürlich ein Traum», sagt Solak lachend.

Ruhige Junioren gehen im Spitzenfussball oft unter

In wenigen Jahren konnten sich die Drei schweizweit einen Namen machen. Auf den verschiedenen Social Media Plattformen folgen ihnen insgesamt fast 400000 Menschen. «Vom Brand her sind wir mittlerweile wohl die Grössten in der Schweiz», so Zemp. Am Ziel seien sie aber noch lange nicht: «Wir wollen im ganzen deutschsprachigen Raum aktiv sein.» Ein grosses Vorbild sei die Lenzburger Firma Nikin, findet Zemp: «Das ist die Schweizer Startup-Story schlechthin.»

Wachsen wolle man aber vor allem nachhaltig. «Die persönliche Bindung zu allen Kunden wollen wir beibehalten», sagt Keller. «360 steht für eine 360-Grad-Betreuung für Fussballerinnen und Fussballer», so Keller. Neben ihrem Kerngeschäft zählen dazu auch Nahrungsergänzungsmittel (360Football Supplements) speziell für Fussball und Mentaltrainings für Sportlerinnen und Sportler (beides mit der Hilfe von Partnerschaften).

Nic Keller (rechts) trainierte schon die Kinder seiner Nachbarn. Valentin Hehli / WYS

Mentale Stärke macht sich auch auf dem Platz bezahlt

«Davon hätten wir sicher auch profitiert», sagt Keller. Ruhige Junioren gehen ihm zufolge oft unter im Spitzenfussball. «Vielfach haben sie enorm Angst davor, Fehler zu machen.» Den Unterschied, der Mentalcoaching bewirkt, merke man auch im Training. «Wer im Spitzenfussball erfolgreich sein will, braucht Biss», so Solak. Der entstehe nur mit dem richtigen Mindset.

Angefangen hat alles mit ein paar Videos auf Youtube. «Wir haben uns mit etwa 16 eine GoPro gekauft und träumten davon, Youtuber zu werden», erzählt Solak. Mit seinem Freund und heutigem Geschäftspartner filmte er sich als Teenager bei Torschüssen, Dribblings und Tricks. Später hätten er und Keller begonnen, Trainingsvideos zu produzieren. Er und Keller spielten gemeinsam beim FC Baden in der 1. Liga. Zemp besuchte mit Keller die Oberstufe. Er hat Wirtschaftsinformatik studiert und kümmert sich um die Website und die Administration. «Ihn ins Boot zu holen war eine super Entscheidung», sagt Solak zu Keller.

Vor rund einem Monat konnten die drei endgültig ihr Hobby zum Job machen – auch wenn der Erfolg nicht immer in private Trainingseinheiten überschwappt. Als Solak versuchte seinen Bruder zu trainieren, habe der leider nicht dieselbe Entschlossenheit gezeigt, wie seine Kunden: «Nach zwei Trainings hat er aufgegeben, dann musste ich alleine weitermachen», sagt er lachend.