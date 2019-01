Über die Feiertage schwiegen die Baumaschinen auf der A1-Zubringer-Baustelle. Seit März waren sie auf einer der grössten Baustellen im Kanton im Einsatz. Von der Spange Hornerfeld bis zu den ersten Betonierarbeiten für die Tunnelrampe sind 2018 alle Arbeiten nach Plan verlaufen, wie Projektleiter Armin Rauchenstein mitteilt. Ende August wurde die Hendschikerstrasse zwischen dem Hero-Gebäude und dem Parkhaus der Berufsschule gesperrt.

Der Verkehr vom und ins Bünztal wurde aufwendig via Knoten Lindfeld, Gexi und die Spange Hornerfeld an der Neuhof-Kreuzung vorbeigeleitet. Diese Umstellung bereitete vielen Autofahrern Mühe und noch heute komme es vor, dass einzelne die Umleitung nicht beachten und ungewollt im Brauereiweg landen, teilt Armin Rauchenstein mit. Deutlich mehr Probleme verursachen jedoch die Verkehrsteilnehmer, die gewollt in einer anderen Strasse landen.

Die Gemeinde Othmarsingen wurde in den letzten Wochen von Schleichverkehr geplagt und will nun mit Fahrverboten dagegen vorgehen. «Der Mehrverkehr verursacht regelmässig während der morgendlichen Hauptverkehrszeiten einen Stau vor dem Kreisel Jakob», schreibt die Gemeinde.

Dies habe zur Folge, dass der Stau umfahren werde; und zwar über das Ebnet, den Heuer-, Korn- und Wiesenweg via Schulstrasse in die Hölli/Mägenwilerstrasse. Laut Gemeinde sind es in den Morgenstunden «mehrere hundert» Fahrzeuge, die registriert wurden. Weil dieser Schleichverkehr auch bei der Schulanlage vorbeiführt, sei er auch aus Sicherheitsgründen nicht tragbar, so die Gemeinde.

Deshalb hat der Gemeinderat vier Verkehrsbeschränkungen verfügt. Der Schleichverkehr soll mit Fahrverboten daran gehindert werden, von der Dottikerstrasse ins Dorf zu gelangen. An den Einmündungen zu den Strassen Ebnet, Heuerweg, Kornweg und Wiesenweg wurden bereits Fahrverbote angebracht, die Motorwagen und Motorrädern die Fahrt von Montag bis Freitag zwischen 6 und 9 Uhr verbieten. Die Verkehrsbeschränkungen wurden im Amtsblatt vom 21. Dezember öffentlich publiziert, innert 30 Tagen können beim Gemeinderat Einsprachen eingereicht werden. Aus Gründen der Verkehrssicherheit haben allfällige Beschwerden aber keine aufschiebende Wirkung.

Tunneldecke schon betoniert

In der aktuellen Bauphase beim A1-Zubringer dreht sich alles um den Tunnel; das Herzstück der Baustelle. 240 Pfähle wurden für die Baugrubensicherung in die Erde gebohrt. Vor Weihnachten konnte die erste Tunneldecke betoniert werden. Das mehrheitlich schöne Wetter im Jahr 2018 war für die Belagsarbeiten ein Vorteil. Bei der Verlegung einer Wasserleitung sorgte es jedoch für Verzögerung, wie der Kanton mitteilt. Die Wasserleitung der IBW Wohlen entlang der Hendschikerstrasse musste aus der Baugrube verlegt werden. Wegen der anhaltenden Trockenheit konnten die alte und die neue Leitung erst vier Wochen später als geplant verbunden werden. Das Gesamtprojekt wurde dadurch jedoch nicht verzögert, statt beim Tunnelportal Horner begannen die Arbeiter bei der Rampe Horner mit den Betonarbeiten. Voraussichtlich am 14. Januar werden die Baumaschinen wieder rattern.