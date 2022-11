«Für jeden etwas» So divers ist die Lenzburger Kunstszene: Ausstellung in der Bleiche Comics, Skulpturen, Fotografie, Malerei: Noch bis am 4. Dezember sind im ehemaligen Industriegebäude Werke von 40 Künstlerinnen und Künstlern zu sehen, die einen engen Bezug zur Stadt haben.

40 Kunstschaffende zeigen bei der alten Bleiche ihre Werke. zvg

«Für alle etwas dabei» ist schnell gesagt. In diesem Fall ist das allerdings keine leere Phrase, sondern schlichtweg eine Tatsache. Denn «Lenzburg stellt aus» ist so divers, wie es eine Kunstausstellung eben nur sein kann.

«Unsere jüngste Künstlerin ist 17 Jahre alt, der älteste lebt im Alterszentrum», nennt Sylvia Voegeli von der organisierenden Kulturkommission Lenzburg ein Beispiel dafür. Die meisten der 40 Ausstellenden betreiben die Kunst als Hobby, zeigen ihre Werke teilweise gar zum ersten Mal. Es hat aber auch alte Hasen und Berufskünstler dabei. Und das Spektrum dessen, was gezeigt wird, «reicht vom Cartoon bis zur gegenständlichen Kunst», so Voegeli weiter. Auch Werke zweier Künstler, die inzwischen verstorben sind, werden gezeigt.

Zum dritten Mal findet die Ausstellung in der alten Bleiche statt, einem Zeitzeugen der einst prägenden Textilindustrie der Stadt. Jedes Jahr wollen mehr Künstlerinnen und Künstler mitmachen. Die Kulturkommission musste deshalb gewisse Teilnahmebedingungen festlegen. Diese lauten: In Lenzburg aufgewachsen sein, heute in der Stadt leben oder das Atelier dort betreiben. Also: Eng mit der Stadt verbunden sein. «Wir mussten aufgrund der grossen Nachfrage leider etwa zehn Absagen erteilen», sagt Voegeli.

Nächstes Jahr woanders

Kunst zu sehen, gibt es nicht nur im Gebäude, sondern auch schon davor: Metallplastiken führen die Besucher in die Räumlichkeiten. Und dann grinst einem ein Cartoon von einem grossen Banner her an – auch dies natürlich «hausgemacht» von einem der Aussteller.

Schon vor der Bleiche weisen Skulpturen und ein Plakat den Weg. zvg

Nächstes Jahr werden die Tagesstrukturen die Bleiche beziehen. «Lenzburg stellt aus» wird sich deshalb ein neues Domizil suchen müssen. Auch darum wird die SP dem Lenzburger Stadtrat an der kommenden Sitzung vom 1. Dezember eine Anfrage über Räumlichkeiten für das kulturelle und das gesellschaftliche Leben überreichen.

Schülerinnen und Schüler besprechen Werke

Noch bis am 4. Dezember ist die Ausstellung von Mittwoch bis Freitag jeweils von 17 bis 19 Uhr offen, am Samstag von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Ausserhalb der Öffnungszeiten werden Klassen der Mittel- und der Oberstufe herumgeführt, so Voegeli. Das habe man der Schule angeboten und die Termine wurden schnell und gerne gebucht. Verbunden ist der Ausstellungsbesuch mit einer Aufgabe: Jede Schülerin und jeder Schüler sucht sich ein Werk aus, um von diesem ausgehend eine Geschichte zu verfassen. Die Texte werden nach Ende der Ausstellung anonymisiert auf der Website der Kultur der Stadt Lenzburg veröffentlicht.

Eines ist Voegeli noch wichtig zu betonen: Es handle sich um eine Verkaufsausstellung. Das sei in der aktuellen Situation, in der steigende Preise in vielen Lebensbereichen zu erwarten seien, nicht ganz einfach – aber umso erfreulicher für die Künstlerinnen und Künstler, wenn sie etwas verkaufen. Und umso mehr ein Zeichen der Anerkennung.