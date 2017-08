Engagement für Flüchtlinge

Markus Zogg ist auch Unternehmer. Durch seinen Job hatte er schon immer mit Migranten zu tun. Vor einem Jahr gründete er den Cateringservice Al Salam, der syrische Spezialitäten auslieferte. Dieses Jahr kam ein fester Imbissstand an der Bahnhofsstrasse in Aarau dazu. Ein weiterer Stand wurde in Baar im Kanton Zug eröffnet. Das soziale Engagement ist ihm wichtig.

«Es gehört zu den christlichen Werten». Seine Firma Palmyra Impact GmbH beschäftigt in Aarau vier Flüchtlinge, in Baar werden es zwei sein. «Das Ziel ist, dass diese Menschen in den Arbeitsmarkt eingeführt werden und nicht in die Sozialhilfe abrutschen.» Dass Zogg in der EVP ist, hat mit seinem Beruf zu tun. Trotz seines Engagements ist Zogg dagegen, alle Flüchtlinge aufzunehmen. «Da teile ich die Ansicht der SVP. Es gibt zu viele Vagabunden, die unser Land schon lange wieder verlassen müssten.»

Als Gemeinderat würde er sich am liebsten dem Ressort Gesundheit und Soziales annehmen. Die Asylunterkunft in Schafisheim ist ihm ein Dorn im Auge. «Die Flüchtlinge sind überhaupt nicht betreut», sagt er. Doch dafür sei der Kanton zuständig. Als Gemeinderat würde Zogg sich um Familienpolitik und das Naherholungsgebiet kümmern. Zum Beispiel ein Vater-Kind-Wochenende einführen, wie es Staufen schon kennt.

Oder ein nachbarschaftliches Kubb-Turnier. Sichere Verkehrswege liegen ihm ebenfalls am Herzen. Auch ein anderes Ressort wäre in Ordnung, je nachdem, was übrig bleibe. Hauptsache, Zogg kann im Dorf mitwirken. «Ich will wissen, was die Leute denken und mitgestalten.»