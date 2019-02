Die 24-Jährige engagiert sich gerne für einen guten Zweck. «Ich finde es schön, anderen Menschen zu helfen», sagt Zurlinden. So machte sie vergangene Weihnachten ein besonderes Geschenk: Sie bot auf Facebook an, dass Kinder aus finanziell schwächeren Familien, die sich keine Reitstunde leisten können, Zeit mit ihrem Pferd verbringen dürfen.

Sie zeigen sich in kurzen Röcken oder abgeschnittenen Latzhosen, High Heels und ihren Lastwagen: die Trucker-Ladys, die sich für den Jahreskalender «Schoffösen mit Herz» ablichten lassen. Sie sammeln damit Geld für die Stiftung Wunderlampe, die schwerkranken und beeinträchtigten Kindern besondere Wünsche erfüllt. Eine der Truckerfahrerinnen ist Fiona Zurlinden aus Seengen.

Nervös vor dem Shooting ist die Strassentransportfachfrau nicht. Denn es ist nicht das erste Mal, dass sie im Rampenlicht oder vor der Kamera steht. 2017 nahm sie an der Truck-Lady-Wahl 2017/18 teil, an der sie den dritten Rang belegte. Und für ihren Arbeitgeber, dem international tätigen Logistik-Dienstleister Bertschi AG aus Dürrenäsch, wirkte sie 2018 in einem Werbevideo mit.

Am 5. Mai posiert Zurlinden in Schongau als August-Girl für den nächsten «Schoffösen mit Herz»-Kalender. Mit dabei ist auch «ihr» Truck der Bertschi AG, mit dem sie fast täglich quer durch die ganze Schweiz fährt. «Mein Chef ist glücklicherweise sehr offen für solche Aktionen – solange ich angezogen bleibe», sagt Zurlinden und lacht.