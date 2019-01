Die Umarmungen des «Tannreesig» oder des «Stächpaumig» sind nicht angenehm, dennoch lässt man sich in Hallwil jedes Jahr am 2. Januar diese Prozedur gerne gefallen. Die beiden grünen Bärzeli wünschen den Auserwählten nämlich ein gutes neues Jahr, wenn sie sie fest an sich drücken und extra noch ein paar Mal über den Kopf streichen.

Auch ein Streich mit der Soiblootere oder ein Spritzer Wasser aus dem Pfännchen der «Lörtsch», die eine Alte symbolisiert, sollen Glück bringen. Daher lockten auch am Mittwoch die Bärzeli-Buben wieder viel Publikum nach Hallwil.