Für die Haare sitzen Männer acht Stunden lang auf dem Arztstuhl - der Experte dafür ist ein Aargauer

Der 59-jährige Zofinger Alberto Sandon ist ein Schweizer Pionier und Experte für Haartransplantationen. Er arbeitet neu bei Doktor Felix Bertram. Seine Skinmed hat im Hochhaus des Lenzburger «Im Lenz»-Quartiers neben den ersten drei Etagen neu auch den 11. Stock, das Geschoss unter der Dachterrasse, gemietet. Dort arbeitet Alberto Sandon, der Spezialist für Geheimratsecken, der bei weitem nicht nur Männer behandelt. «Zehn Prozent meiner Patienten sind Frauen», sagt Sandon, der seit dem Juli bei Bertram ist.

In diesen Tagen kommt ein weiterer Crack in den 11. Stock. Bertram hat das «Swiss Aesthetic Institute» gegründet. Dort wird regelmässig Julie Horne, ein Weltstar der Lippenbehandlung, Fachleute aus der Schweiz und der ganzen Welt trainieren. Sie lebt normalerweise in Südafrika, was aktuell von Vorteil ist, denn sie muss nach der Einreise nicht in die Coronaquarantäne.

Ein erstes Mal unterrichtet sie am 16. Oktober in Lenzburg. 20 Personen wären gerne dabei, nur zwölf können aus Kapazitätsgründen kommen. «Wir hätten haufenweise Anmeldungen aus den USA», erklärt Bertram. Doch diese Interessenten fliegen zurzeit wegen der Quarantäne-Pflicht nicht in die Schweiz.

Der Start lief überraschend gut

Die Expansion von Skinmed ist mit dem Aufstieg in den 11. Stock noch nicht abgeschlossen. Neben Aarau und Lenzburg kommt mit Olten ein dritter Standort dazu. Das Baugesuch ist eingereicht. Felix Bertram sagt: «Ich gehe davon aus, dass wir nächstes Jahr die Grenze von 100 Angestellten knacken werden.» Haartransplantation-Spezialist Alberto Sandon arbeitet eng mit Sascha Dunst, dem Facharzt FMH für Plastische und Ästhetische Chirurgie, zusammen. Sandon ist überrascht, wie gut der Start lief: «Vielleicht gibt’s auch einen Corona-Effekt: Die Leute haben wegen des Homeoffice mehr Zeit.»