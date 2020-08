Für 8,7 Millionen: Das steuergünstige Staufen will sich eine Doppel-Sporthalle leisten

An der Gemeindeversammlung in Staufen am 26. August gibt es eine Premiere. Es herrscht Schutzmaskenpflicht. Diese würden aber «selbstverständlich vor Ort zur Verfügung gestellt», heisst es in der Einladung zur Versammlung.

Die Durchführung der Gmeind ist für die Staufner wichtig, die langersehnte Doppel-Sporthalle steht auf der Traktandenliste. Diese wird dringend benötigt, denn Staufen wächst und wächst. Ende 2019 hatte die Gemeinde 3881 Einwohnerinnen und Einwohner. 540 mehr als im Vorjahr. Das entspricht einem Wachstum von rund 16 Prozent.

So stark ist Ihre Gemeinde 2019 gewachsen oder geschrumpft: