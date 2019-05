Die zwei Herren strahlen gleichermassen über das ganze Gesicht: Bruno Lustenberger, Präsident von GastroAargau, und Philipp Gloor, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Realit Treuhand AG. Gloor, weil er einen weiteren Ankermieter für das ehemalige Hero-Areal hinter dem Bahnhof Lenzburg gewinnen konnte. Und einen prominenten noch dazu: GastroAargau zügelt von Unterentfelden nach Lenzburg und siedelt hier sein neues Ausbildungszentrum sowie die Geschäftsstelle an (die AZ berichtete). Ab kommendem Monat soll mit den Arbeiten für den Innenausbau begonnen werden. Anfang 2020 will man den Betrieb aufnehmen.

Bruno Lustenberger freut sich deshalb, weil «der Standort Lenzburg für die Lernenden, die aus dem ganzen Kanton anreisen werden, ideal ist». Der neue Standort von GastroAargau ist nur wenige Fussminuten vom Bahnhof entfernt. Verbandspräsident Lustenberger blickt an der Fassade des vor ihm stehenden Gebäudes Dammweg 23 hoch. In direkter Nachbarschaft zur Haushaltgerätefirma Bauknecht AG will GastroAargau seinen Lernenden in Zukunft den «Gastro-Virus» einimpfen.