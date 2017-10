Wie kann Lenzburg verhindern, dass die zwei neuen Stadtteile „Widmi“ und „Im Lenz“ nicht zu Schlafquartieren werden?

Diese Quartiere sind zentral gelegen und ich bin sicher, dass sich deren Bewohner aktiv einbringen werden. Eine gute Anbindung an die Stadt mit ÖV, dem Velo oder zu Fuss ist eine wichtige Voraussetzung dafür. Wohnen, Gewerbe, Grünraum, Kultur und Gastronomie für verschiedene Generationen sollen in den neuen Quartieren aktiv erlebt und gelebt werden.

Was fehlt Ihnen am meisten in der Stadt Lenzburg?

Es fehlt in den letzten Jahren an der richtigen Prioritätensetzung durch die Politik. Lenzburg muss für die Bevölkerung und für Firmen ein attraktiver Wohn- und Arbeitsort bleiben. Die Infrastruktur (Bsp. Bildung, genügend Plätze in der Tagesstruktur, Velowege, Grünraum, Spielplätze) muss der Treiber für Wachstum sein und nicht ‚wie bringe ich 12‘000 Menschen unter‘ und wo baue ich neue Strassen.

Ist es für Lenzburg wichtig, dass die Stadt mit Irène Kälin (Grüne) erstmals seit Ulrich Siegrist (SVP) wieder einen eigenen Nationalrat hat?

Nein. In Bern geht es um Bundespolitik und da zählen andere Werte, Kompetenzen und Inhalte. Ich wünsche Ihr aber viel Erfolg für ihre neue Aufgabe als Nationalrätin.

Wo würden sie im städtischen Budget den Sparhebel ansetzen?

Es braucht eine funktionierende Infrastruktur aber die Steuergelder sollten mehr für Menschen (Bildung, Tagesstrukturen, Soziale Dienste, Schulwegsicherheit) und für die Natur und weniger für neue Strassen und zum Teil nicht notwendige Sanierungen ausgegeben werden. Auch in der Verwaltung sehe ich Einsparungspotential durch Effizienzsteigerung und Digitalisierung.

Der Einwohnerrat hat es abgelehnt neue Stellen zu schaffen für den Aufbau der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung sowie für die Betreuung und Integration von Asylsuchenden. Was sagen Sie dazu?

Der SR hat dem ER ein Budget mit einem Verlust aus der betrieblichen Tätigkeit von fast 1,5 Mio. Franken vorgelegt. Der ER hat in der Debatte klar darauf hingewiesen, dass die Kinderbetreuung und auch das Asylwesen unbedingt genügend Ressourcen erhalten sollen. Mit Blick auf die steigenden Schulden jedoch ohne Ausbau. Der SR hat jetzt die Chance den Stellenplan zu optimieren.

Philippe Minnig (28, FDP), Master vor Law