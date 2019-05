«Oh mein Gott, die Fahrt esch so geil gsi!», ruft die taffe Fenja aus. «Ja, aber ich ha scho chli Angst gha ide Kurve», entgegnet ihre Freundin Eli etwas scheu. Mit einem geklauten Töff sind die beiden 15-jährigen Mädchen unterwegs nach München zu Fenjas Tante. Sie sind die Aussenseiter an ihrer Schule, werden gemobbt, ausgegrenzt und sind von zu Hause abgehauen. Ihre Abenteuerreise steht im Zentrum von «Fuck off – please», dem neusten Stück des Theaters der Oberstufe Lenzburg. Die Proben in der Aula des Schulzentrums Lenzhard laufen auf Hochtouren. Eine Woche lang feilen die 14 Neuntklässler (Bez und Sek) des Freifachs Theater und Video täglich an den Szenen. Am Samstag feiert das Stück Premiere.

Zurück auf der Bühne: Fenja und Eli sitzen auf ihrer Picknick-Decke und trinken aus der Whiskyflasche. «Das brännt ja im Hals», beklagt sich Eli. «Tue jetzt ned so», entgegnet die selbstsichere Fenja mit rumänisch-slowenischen Wurzeln, gespielt von Noemi Luccarelli. Liselotte Fink verkörpert Einzelkind Eli aus gutbürgerlichen Verhältnissen. Beide Mädchen werden von ihren Eltern vernachlässigt. Das Stück basiert lose auf dem Jugendroman «Tschick».

Die Dialoge entwickeln die Nachwuchsschauspieler vorzu, an genaue Textvorgaben müssen sie sich nicht halten. Theaterleiter und Bez-Lehrer Tarzis Lüscher gibt nur den ungefähren Szenenbeschrieb vor. «So sprechen sie ihre eigene Sprache», erklärt er. «Das ist viel authentischer.»

Schüler tragen Verantwortung

Überhaupt zeichnet sich das Stück durch die Handschrift der Schüler aus: Sie wählten den Titel, kreierten den Flyer und entwickelten seit vergangenem Herbst die verschiedenen Rollen. Letzteres vor allem mit Improvisationsübungen. «Am Anfang brauchte es etwas Überwindung», sagt Carlo Nöthiger. Er spielt einen Bauamtsmitarbeiter und ist der einzige Bub auf der Bühne mit elf Mädchen. Das falle ihm gar nicht mehr auf. Zwei weitere Schüler besuchen mit ihm das Freifach. Sie sind für die Technik zuständig.

Fenja und Eli haben sich unterdessen auf ihre Decke gelegt. Sie betrachten den Sternenhimmel und lauschen Sarah Connors Worten «Weisst du denn nicht, wie schön du bist?». Im Hintergrund heften die beiden Lehrer Nicole Koch und Christoph Haldimann schwarzes Papier an die Wand. Daneben warten die Pflanzen darauf, angeordnet zu werden. Das Bühnenbild sei erst im Aufbau, sagt Nicole Koch, die wie Haldimann die Achtklässler im Freifach Theater und Video unterrichtet. «Während sich Tarzis Lüscher auf die Regie konzentriert, sind wir für alles rundherum zuständig – vom Bühnenbild über den Vorverkauf bis zur Theaterbeiz», so Nicole Koch. Ihre Achtklässler treten zwar nicht auf, wirken aber im Hintergrund mit oder betreiben an der Aufführungen die Bar.

«Und Start!», ruft Regisseur Tarzis Lüscher von der Tribüne aus. Die ganze Szene von vorn: Fenja und Eli kommen auf die Bühne, packen Decke und Whiskyflasche aus, lassen Musik laufen, blicken in den Himmel und träumen von einem besseren Leben. «Ich wünsche mir eine Familie, die mich liebt», sagt Fenja. «Ich auch», ergänzt Eli.

«Fuck off – please»: Sa, 4. 5., 20 Uhr; So, 5. 5 ., 17 Uhr, Di, 7. 5., Mi, 8. 5., Fr, 10. 5., jeweils 20 Uhr; Aula Oberstufenzentrum Lenzhard, Lenzburg. Vorverkauf: rs-l.ch.