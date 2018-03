Die Kontroverse um die Gemeinderatsbesoldung ist vorerst beigelegt. Der Gemeinderat muss auf die an der Wintergmeind bewilligte Pauschalentschädigung von 150 000 Franken verzichten. In der Referendumsabstimmung vom Wochenende folgten die Schofiser dem Komitee «Genug ist genug», welches diesen Betrag als zu hoch erachtet. Die Stimmbeteiligung betrug hohe 55,1 Prozent.

Für Gemeindeammann Roland Huggler (SVP) ist der Urnenausgang zur Lohnfrage bitterer Höhepunkt eines für ihn persönlich bereits vorher wenig erfreulichen Wochenverlaufs. Er ist am Donnerstag vor seinem Haus auf einer Eisfläche unglücklich gestürzt und liegt nun mit einer Schulterverletzung im Spital.

Zum zweiten Mal verweigert das Volk dem Gemeinderat die beantragte Lohnerhöhung. 60,3 Prozent Nein ist ein klares Resultat und spricht eine deutliche Sprache.

Roland Huggler: Die Deutlichkeit des Resultats kommt für mich und den Gemeinderat sehr überraschend. Wir haben im Vorfeld in der Bevölkerung und in Leserbriefen in den Medien viel Rückhalt gespürt und sind vom Ergebnis nun völlig überrumpelt. Damit haben wir nicht gerechnet. Ich muss sagen, wir sind über alle Massen enttäuscht.

Dieses Resultat ist das Zeichen eines tiefen Misstrauens gegenüber dem Gemeinderat. Schmerzt das?

Im vergangenen Herbst wurden alle fünf Gemeinderäte vom gleichen Souverän gewählt, der ihm nun eine gerechte Vergütung für seine Arbeit verweigert. Das ist in meinen Augen ein Widerspruch. Der Gemeinderat hat in der Vergangenheit gute Arbeit geleistet. Das zeigt sich am tiefen Steuerfuss, an der Infrastruktur im Ort, die à jour gehalten ist, und an tiefen Strom- und Wasserpreisen. Das wird vom Volk nicht honoriert. Ja, das tut weh. Was besonders schmerzt, ist die teilweise verächtliche und beleidigende Art und Weise, mit welcher aus dem Kreis des Referendumskomitees operiert wurde. Das verstehen wir nicht. Wenn das der Stil ist, mit welchem in unserer Gemeinde in Zukunft Politik gemacht wird, dann macht die Arbeit keine Freude mehr.