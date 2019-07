Wenn in der Walkematt-Badi in Lenzburg weisse Flocken durch die Lüfte wirbeln, hält nicht etwa der Winter Einzug, sondern es ist wieder Zeit für eine Schaumparty.

Bei schönem Wetter (natürlich auch gestern) findet jeden Mittwochnachmittag, um 15 Uhr, eine Schaumparty statt.

Gestern zeigte das Thermometer 35 Grad Celsius an und es war kein Lüftchen zu spüren – perfekte Bedingungen also. Bereits kurz vor drei Uhr versammelten sich die Mädchen und Buben vor dem Schwimmbadbecken und blickten gespannt in die Höhe.