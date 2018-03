Die Birrwiler Gemeindeschreiberin Monika Gloor hat nach zwölf Jahren gekündigt. Per Juli 2018 wird sie zu einer anderen Aargauer Gemeinde wechseln, mehr will sie aber noch nicht verraten. Nur so viel: «Ich habe zwölf Jahre für die Gemeinde Birrwil gearbeitet, das ist eine lange Zeit. Deshalb habe ich nun beschlossen, dass es Zeit ist für eine neue Herausforderung», sagt Monika Gloor.

Die Stelle der Gemeindeschreiberin wird von der Gemeinde neu ausgeschrieben. (mik)