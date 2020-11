«Freie Sicht auf den See ist nicht beeinträchtigt»: Architektin nimmt Stellung zum umstrittenen Bauprojekt

Durch die Positionierung im unteren Teil des geneigten Grundstückes liegt der Baukörper tief. Mit einer Höhe hangseitig von nur 8,71 Meter über dem gewachsenen Terrain und seeseitig 11 Meter über dem tiefst gelegenen Punkt im gewachsenen Gelände befinden sich seine drei Geschosse wesentlich unterhalb des Erdgeschosses der hangseitig gelegenen Bauten. Die freie Sicht auf den See ist nicht beeinträchtigt. Die geringe Breite des Hauses lässt die Baumgruppen der Bachlandschaft mit den einzelnen Bäumen der seeseitigen Grundstücksfläche optisch verbinden. Die Bäume umschliessen den schmalen Baukörper.

Es werden die Anforderungen aufgezeigt, die wir an einen Neubau in dieser landschaftlich schönen, empfindlichen Umgebung gestellt haben und die Massnahmen erläutert, die zu ihrer Erfüllung implementiert wurden und die nun das Projekt auszeichnen.

Auf die Artikel, Leserbriefe und Aktionen zum geplanten Wohnhaus in Alliswil (Gemeinde Boniswil) möchte ich hier als zuständige Architektin eine Antwort geben und verschiedene Falschinformationen richtigstellen.

Dieser misst 9,3 bis 11,4 Meter in der Breite und ist auf beiden Längsfassaden von durchgehenden Lauben in einer leichten Holzkonstruktion eingefasst. Diese Lauben verleihen jeder Wohnung privaten Aussenraum und verhindern, dass Vögel in die Fensterscheiben fliegen. Vor- und Rücksprünge der Fassade bilden eine rhythmische, einladende Kontur.

Der schmale, längliche Baukörper bietet auf drei Ebenen Raum für Wohnungen verschiedener Grösse, alle durchgehend von Nordost-(See) zu Südwest natürlich belichtet. Im Untergeschoss befinden sich die üblichen Nebenräume sowie ein Auto-Abstellplatz zu jeder Wohnung. Die Fahrzeuge werden ab der Dörflistrasse ebenerdig direkt ins Haus geführt und erst innerhalb des Gebäudes ins Untergeschoss geleitet. Dadurch gibt es keine Abfahrtsrampe im Aussenbereich, keinen zusätzlich verbauten Boden.

Die Menschen und das Umfeld

Der Bodenverbrauch beträgt in vorwiegend von Einfamilienhäusern bestehenden Siedlungen wie Alliswil im Mittel 95 Quadratmeter pro Kopf. Diese grosse Fläche resultiert aus der Grundfläche der Häuser, ihrer Gartensitzplätze, Garagenanbauten, Garagenvorplatz, etc.

Durch eine umsichtige Planung und einen respektvollen Umgang mit dem Boden konnte diese Fläche im vorliegenden Projekt trotz grosszügiger Wohnungen auf ca. 27 Quadratmeter pro Bewohner beschränkt werden.

Unser Ziel ist es, Menschen in Alliswil qualitäts- und niveauvollen, auch für Familien und ältere Personen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen; in einer schönen Umgebung ohne Zersiedelung der Landschaft und Belastung der Umwelt.