Silja Kleiner (24), SP, Kauffrau

Wie kann Lenzburg verhindern, dass die zwei neuen Stadtteile „Widmi“ und „Im Lenz“ nicht zu Schlafquartieren werden? Ist es überhaupt erstrebenswert, das zu verhindern?

Silja Kleiner: Es ist sicher, dass die neuen „Stadtteile“ ins aktive Leben von Lenzburg einbezogen bzw. Lenzburg auch in die neuen „Stadtteile“ rausgeht. Stadtführungen könnten beispielsweise in die neuen Stadtteile führen oder man bindet diese aktiv in die Neuzuzügeranlässe ein. Allerdings ist diese Art von Integration immer auch davon abhängig, ob es von den BewohnerInnen tatsächlich gewünscht wird.

Was fehlt Ihnen am meisten in der Stadt Lenzburg?

Wir alle lieben unser Lenzburg so wie es ist. Jedoch fehlt es an Ausgangsmöglichkeiten für Junge. Es dürfte mehr Bars wie zum Beispiel das "Leopold" in der Altstadt geben. Orte, wo man sich trifft und im Sommer abends lange draussen sitzen kann. Somit könnte auch der Grundstein dafür gelegt werden, dass sich wieder mehr Leute in der Altstadt aufhalten und somit die Umsätze in den Geschäften gesteigert werden.

Ist es für Lenzburg wichtig, dass die Stadt mit Irène Kälin (Grüne) erstmals seit Ulrich Siegrist (SVP) wieder einen eigenen Nationalrat hat? Warum?

Das ist mit Sicherheit sehr wertvoll für die Stadt Lenzburg und wir können stolz darauf sein, dass Irène Kälin Lenzburg im Nationalrat vertritt und es nach Ulrich Siegrist auch eine Frau geschafft hat - und dann noch eine Linkgesinnte. :-) Es ist wichtig für Lenzburg, da wir so politische Zeichen setzen können.

Wo würden sie im städtischen Budget den Sparhebel ansetzen?

Es gibt Investitionen, die sind für eine Stadt wie Lenzburg zwingend und wichtig um die gewünschte Attraktivität zu erhalten. Dabei denke ich aktuell an den Bahnhofplatz und die ganze Umgebung. Der Einwohnerrat hat die Möglichkeit bei einzelnen Investitionen ihre Notwendigkeit zu prüfen und zu intervenieren. Ich denke, da gibt es allenfalls ein Potenzial. Im grossen und ganzen denke ich aber, die Stadt geht – so weit beeinflussbar - haushälterisch mit ihren finanziellen Möglichkeiten um.

