Und: Was nicht weggeht, riskiert die Mulde. Autoreifen samt Audi-Felgen, Stofftiere, Geschirr, Gesellschaftsspiele von Kuhhandel bis Goldesel, Snowboards, Schmuck, Radio, Kamera, Glasmurmeln, Kühlelemente, eine Gitarre, ein Shisha-Wasserpfeifenset im Koffer, Bücher, Lampen. Stöbern bei Schuhen und Kleidern ist so erwünscht wie schmökern im «Atlas der Globalisierung» oder in der «Illustrierten Geschichte der Schweiz». Und so unterschiedlich wie die Gegenstände auf den Auslagen, so unterschiedlich ist der Soundtrack dazu. Vom afrikanischen Hymnus über schmissigen Jazz bis zum Geplärre von Mungo Jerry: Lady Rose.

«Ein Blindfang», sagt eine Frau mittleren Alters zur Lampe, die sie für einen Fünfliber ersteht. Die Testbirne war bereits kaputt, also weiss sie nicht, ob Fassung und Kabel richtig kontakten. Seis drum: ein Fünfliber fürs Tommasini. Auf eine Trouvaille stösst Fabian Frei – ja, wer verkauft, darf auch kaufen! Er kriegt sich fast nicht mehr ein in seiner kindlichen Freude über die neuste Errungenschaft: ein Pop-up-Buch, das die Geschichte von Dracula in papierner Dreidimensionalität erzählt! Da kann er «Peter, Sue & Marc» leicht in die Mulde werfen.