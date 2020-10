Finanzministerin Franziska Möhl: «Lenzburg hat eine sehr hohe Steuerkraft»

Was sagt Frau Vizeammann zur aktuellen politischen Vertrauenskrise?

Franziska Möhl: Die Zusammenarbeit zwischen Stadtrat, Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission (GPFK) sowie Einwohnerrat und Stadtrat ist derzeit tatsächlich sehr anspruchsvoll. Was die Erwartungshaltung der Gremien an den Informationsgehalt der einzelnen Geschäfte anbelangt, so erhält der Stadtrat unterschiedliche Signale. Das neue Verwaltungszentrum ist ein gutes Beispiel dafür: Der Stadtrat hatte nach der letzten Sitzung den Eindruck, dass die GPFK alle für einen Entscheid erforderlichen Informationen hatte. Dass dem nicht so war, hat überrascht. Der Stadtrat gibt den Gremien gerne offen Auskunft. Die operative Führung der Stadt Lenzburg obliegt jedoch dem Stadtrat.

Haben Sie nach drei Amtsperioden in der Lenzburger Exekutive noch Lust auf eine vierte?

(Lacht). Ich habe noch nirgends ein Versprechen abgegeben, dass ich mich in einem Jahr zur Wiederwahl stellen werde. Mein Ziel war es, mindestens zwei Amtsperioden zu wirken. Damit wird man auch den Erwartungen der Wählerinnen und Wählern gerecht. Die Arbeit als Stadtrat ist eine unglaublich spannende Aufgabe, die einem viel abverlangt, aber auch viel zurückgibt.

Macht Ihnen das politische Amt noch Freude?

Ich übe mein Amt mit Freude aus und erhalte auch viele positive Rückmeldungen.