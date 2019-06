prev next

Das Freischaren-Manöver 2018 geht als besonderes in die Annalen ein: Der Schlachtruf «Hono-lulu» und alles, was zum Brauchtum gehört, wurde im vergangenen Jahr mit der Filmkamera eingefangen. Fernsehjournalistin Andrea Hauner hat zusammen mit einem professionellen Filmteam das einzigartige und farbenprächtige Lenzburger Landschaftstheater mit all seinen Facetten dokumentiert.