Feuerwehrfusion Es hakte an den Finanzen und der Autonomie: Die Seetaler Feuerwehrfusion ist gescheitert Während dreier Jahre führten fünf Gemeinden im Seetal Gespräche für eine mögliche Fusion der Feuerwehren Seengen, Boniswil-Hallwil und Seengen-Egliswil. Nun beantragt die zuständige Kommission den Abbruch des Projektes.

Die Grossfusion von drei Feuerwehren ist im Seetal vorerst vom Tisch. Archivbild

Es hätte eine Regionale Feuerwehr mehr am Hallwilersee werden sollen, mit einem Einzugsgebiet von rund 13'300 Einwohnenden. Doch der Plan ist gescheitert, teilt die Feuerwehrkommission der fünf Gemeinden in einer Mitteilung mit. «Während dreier Jahre führten die Feuerwehren Seengen, Boniswil-Hallwil und Seon-Egliswil Gespräche über einen Zusammenschluss zu einer Regionalen Feuerwehr Seetal. Nun beantragt die mit dem Projekt beauftragte Feuerwehrkommission bei den involvierten Gemeinden den Abbruch des ambitiösen Projekts.»

Bereits Anfang März wurde bekannt, dass die Fusionspläne auf der Kippe stehen. Die im November 2021 vorgestellte Grossfusion erhielt von Seengen, Boniswil und Hallwil grünes Licht. Doch Seon und Egliswil waren nicht mit allen Punkten einverstanden. Die Probleme seien vor allem finanzieller Natur, sagte Feuerwehrkommisonspräsident und Seenger Gemeinderat Hannes Bopp gegenüber der AZ. Er kündete zudem an, dass man in der nächsten Kommissionssitzung nochmals eine Auslegeordnung mache und auch die Möglichkeit eines Abbruchs des Projektes diskutieren werde. Auch wenn er persönlich hoffe, dass es nicht dazu komme.

Die Finanzen blieben ein Problem

Die Auslegeordnung wurde an der Sitzung nun vorgenommen, heisst es in der Mitteilung. Nach einer Diskussion über die Vor- und Nachteile und die Chancen und Risiken erachte die Kommission «das Gelingen der Fusion ernsthaft in Frage gestellt». Kommissionspräsident Hannes Bopp möchte sich auf Anfrage der AZ nicht zu den Gründen des Abbruchs der Fusion äusseren und verweist auf die Mitteilung. Darin ist die Rede von finanziellen Überlegungen, wie auch Fragen zu Verlusten der Autonomie, Standortvorteilen oder der Identifikation der Feuerwehren, welche zu diesem Entscheid geführt haben. Zudem habe auch die Pandemie das Arbeiten an dem Projekt erschwert: «Die zeitnahe persönliche Kommunikation war zu oft gehemmt.»

Ebenso aufgeführt sind aber die positiven Aspekte, welche die dreijährige Zusammenarbeit mit sich gebracht habe. So funktioniere die Zusammenarbeit unter den drei Nachbarfeuerwehren sehr gut und sie habe sich während der Projektphase mit gemeinsamen Übungen auch intensiviert. «Inwiefern die ursprünglich ebenfalls angedachte kleinere Fusionsvariante künftig zur Diskussion stehen wird, überlässt die Kommission den politischen Behörden», heisst es in der Mitteilung. So bleibt die Türe für eine Fusion zwischen der Feuerwehren Seengen und Boniswil-Hallwil, wie sie zu Beginn angedacht war, offen.