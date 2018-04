Viel Geduld brauchte derweil das Modell von Fredi Schmid. Der Coiffeur, Visagist und Maskenbildner aus Möriken widmet sich seit den frühen 80er-Jahren leidenschaftlich dem Bodypainting. An der Badi-Eröffnung verwandelte er eine junge Frau in drei Stunden in ein lebendiges, farbenprächtiges Kunstwerk. «Was mich vor allem fasziniert beim Bodypainting, ist, dass ich es gewissermassen nicht mit einer ebenen Leinwand zu tun habe und dass kein Körper wie der andere ist», erklärte Schmid.

Werke der bildenden Kunst stellten in der Badi Francine Schwab, die ihre Begeisterung für die Acrylmalerei in der Freizeitwerkstätte Möriken-Wildegg entdeckte, und Michelle Lorenzo Vidal-Dietiker aus. Letztere konnte ihre Bilder und Skulpturen auch schon in Mailand zeigen.