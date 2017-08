Einmal im Jahr spielt sich auf einem Hendschiker Feld eine aussergewöhnliche Kombination von Maskenball und Grümpelturnier ab: die Fun Beach Volleyparty. An einer Festbank sitzt eine Handvoll Zombies vor Bechern voller Bier. Die zum Kostüm dazugehörigen Grabsteine haben sie auf einem Haufen vor dem Tisch deponiert. Ein Mann bahnt sich den Weg durch die Menge, er trägt ein regenbogenfarbiges Tutu – sonst nichts. Wenige Meter daneben ist ein Volleyballspiel im Gang, einem Team kommen die am Kostüm angenähten, übergrossen Geschlechtsteile bisweilen etwas in den Weg.

«Es sind viele Fasnächtler dabei», sagt Daniel Lüem. Der Hendschiker Gemeindeammann hatte die Party vor 17 Jahren mit seinem Bruder ins Leben gerufen. Nach zwei Turniertagen gibt es am Samstagabend jeweils zwei Ranglisten; eine für das Volleyspielen und eine für die Verkleidung. Zusammen wird so das Siegerteam erkoren.

Mit dem Bett nach Hendschiken

«Wir wollten, dass in Hendschiken etwas los ist», sagt Lüem. Das ist gelungen. Mit viel Hilfe aus dem Dorf stellt das Organisationskomitee jedes Jahr ein Fest auf die Beine, das in der Region seinesgleichen sucht. Auch die Besucher sind einzigartig. Auf dem Zeltplatz steht ein kleiner Traktor mit Anhänger. Dieser wurde zu einem grossen Bett umfunktioniert, darauf tummeln sich ungefähr sechs Männer und Frauen in Unterwäsche und knapper Lederkleidung. Die Männer bringen ihre Körper mit buntem Sporttape zur Geltung. Nonchalant plaudern sie über das Turnier, sie sind seit Entstehung dabei. Dieses Jahr sind sie mit ihrem Bett-Mobil angereist. «Über Wiesen- und Waldwege.»