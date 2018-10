Wirklich? Was ist die Wahrheit? Wo fängt eine Lüge an? Warum lügen wir überhaupt? Es ist kompliziert mit der Wahrheit. Und die Lüge von heute kann die Wahrheit von morgen sein. Das zumindest gibt Hans Wahr, Chefbeamter des Amts für die ganze Wahrheit, den Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung «Fake» vor einer übergrossen Leinwand mit auf den Weg. Dann wird die Leinwand blau. Der Computer ist abgestürzt. Ist das Konzept? Werden wir getäuscht? Ist alles nur Fake? Als kurz darauf Stapferhaus-Leiterin Sibylle Lichtensteiger angerannt kommt, ist klar: Stromausfall. Die kleine Panne ist schnell behoben und noch schneller vergessen. Sie tut der Begeisterung der Besucherinnen und Besucher, die am Sonntag zum ersten Mal nicht nur die neue Ausstellung, sondern auch das neue Stapferhaus vis-à-vis vom Bahnhof Lenzburg entdecken konnten, keinen Abbruch.

Der Zeigefinger gehört auf den Sensor an der Armlehne. Er misst den Herzschlag. Bum-bumm. Bum-bumm. Immer mehr Menschen scharen sich um den Lügendetektor im Labor für Lügenerkennung. «Hesch scho mol öppis klaut?» Bum-bumm. Bum-bumm. «Ja.» Die rote Lampe an der Wand leuchtet. Lüge! «Aber ich säg d’Wahrheit!»

Wer durch das Amt für Wahrheit geht, wird aufgefordert, mitzumachen und mitzudenken. Ist das, was ich sehe Fake oder Original? Habe ich recht oder wurde ich getäuscht? Man werde auch an Dinge erinnert, die man selber gemacht hat, sagt eine junge Besucherin. «Natürlich nur, wenn man das auch zulässt. Das macht sicher nicht jeder», ist sie überzeugt.

Natürlich nicht. So viel wie wir in unserem Alltag lügen. In einer Studie, welche die Forschungsstelle Sotomo zusammen mit dem Stapferhaus durchgeführt hat, schätzten sich immerhin 43 Prozent der Befragten als geübte Lügnerinnen und Lügner ein, denen man es nicht gleich ansieht, wenn sie nicht die Wahrheit sagen. Im Gästebuch beim Ausgang bedankt sich jemand für die tollen Inputs. «Ich habe selten so viel gelogen wie in dieser Ausstellung.» Ob das die ganze Wahrheit ist?