Fahrwangen/Meisterschwanden Sie gehen wieder auf Männerfang: So werden die Meitlitage 2023 Zwei Jahre lang mussten die Frauen in Meisterschwanden und Fahrwangen auf die Ausübung ihres Brauchs verzichten. Ab dem 12. Januar tanzen sie aber wieder, fangen Männer und legen sie in die Grasbögen.

2023 gehen die Frauen wieder auf Männerfang, wie hier am Meitlisonntags-Umzug 2020. Bild: Andre Albrecht

Einmal im Jahr sind Meisterschwanden und Fahrwangen für drei Tage in Frauenhand. Die sogenannten Meitlitage sollen gemäss mündlicher Überlieferung auf den zweiten Villmergerkrieg im Jahr 1712 zurückgehen, als die Frauen mit ihrem Erscheinen den reformierten Bernern zum Sieg verhalfen.

In den letzten zwei Jahren fanden die Meitlitage nicht, beziehungsweise nur mit einem sehr kleinen Programm statt. 2023 soll sich das wieder ändern, Vom 12. bis am 15. Januar wird wieder die Regentschaft über das «Mannevolch» zelebriert. Wie das Programm aussehen wird, verkünden die Meitli-Sonntag-Vereinigungen von Meisterschwanden und Fahrwangen in einer Mitteilung.

«Traditionsgemäss eröffnen die Tambourinnen mit dem Eintrommeln Donnerstag, 12. Januar auf dem Dorfplatz in Meisterschwanden um 18 Uhr und in Fahrwangen auf dem Bärenplatz um 18.30 Uhr den einzigartigen Brauch», heisst es. Die Dorfbevölkerung wird zu einem Umtrunk eingeladen. Um 19.30 finden sowohl in Fahrwangen als auch in Meisterschwanden die Generalversammlungen statt. «Wie es die Tradition will, erscheinen alle Frauen und Meitli in nostalgischen Roben und mit einem eleganten Hut.»

In diesen Restaurants wird getanzt und gefeiert

Nach der Erledigung der Geschäfte marschieren die Frauen «bewaffnet» mit Grasbögen in die Dörfer, um auf Männerfang zu gehen. «Während der Meitlizyt 2023 werden in Meisterschwanden das Restaurant Löwen, The Indian Food Court, die Musigbar Speuzli 2.0 auf dem Jugendfestareal bei der Schulanlage und der Pavillon der Schifffahrtsgesellschaft auf dem Dorfplatz besucht», heisst es. In Fahrwangen gehen die Frauen von der Pizzeria da Luigi zu Multi Food und zum Chez Albert.

Am Samstag, 14. Januar folgt der Kindertanz in Meisterschwanden von 14 Uhr bis 17 Uhr in der Mehrzweckhalle und in Fahrwangen am Sonntag von 12 Uhr bis 17 Uhr in der Mehrzweckhalle. «Am Samstagabend, kurz vor 20 Uhr, geht es mit dem fröhlichen Maskentreiben weiter. Diesmal in schönen Kostümen oder in den traditionellen, schwarzen Roben. In allen Lokalen wird getanzt und gefeiert.» Am Sonntagabend, 15. Januar kommen die Feierlichkeiten langsam zum Ende. Die Frauen sind wieder in den Lokalitäten unterwegs, es herrscht Damenwahl. Ausserdem werden traditionsgemäss Begebenheiten, die sich das Jahr durch in den Dörfern ereignet haben, auf die Schippe genommen. «Mit dem Eierzopfverteilen und der Polonaise wird die Rückgabe der Regentschaft bekundet», heisst es in der Mitteilung.