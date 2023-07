Fahrwangen Wohnhaus statt Restaurant: Das sind die Pläne für die traditionsreiche «Metzgerhalle» Das ehemalige Restaurant sowie das benachbarte ehemalige Feuerwehrmagazin im Dorfzentrum in Fahrwangen sollen umgenutzt werden.

Das ehemalige Restaurant Metzgerhalle (links) und das ehemalige Feuerwehrmagazin (rechts dahinter) befinden sich in der Dorfzone. Bild: mhu

Neues Kapitel in der Geschichte der traditionsreichen «Metzgerhalle» in Fahrwangen: Diese soll – zusammen mit dem benachbarten ehemaligen Feuerwehrgebäude auf der gegenüberliegenden Seite des Dorfbachs – umgenutzt werden. Vorgesehen sind in den beiden Liegenschaften acht Wohnungen sowie ein kleiner Anteil gewerbliche Nutzung. Bis 7. August liegt das Baugesuch öffentlich auf und kann auf der Website der Gemeinde eingesehen werden.

Einst war das Restaurant an der Alten Aescherstrasse im Dorfzentrum weitherum bekannt, wurde fast ein halbes Jahrhundert geführt vom legendären Wirtepaar Bachmann. Nach der Pensionierung 2012 kam es zu mehreren Wechseln, immer wieder stand das Lokal seither leer.

Fensterläden bleiben und werden ergänzt

Das Areal befindet sich in der Dorfzone gegenüber der Gemeindekanzlei. Den Baugesuchsunterlagen liegt ein Parkplatznachweis bei, ein Lärmschutz- sowie ein Fachgutachten. Laut diesem bietet der bevorstehende Umbau eine Chance, eine Verbesserung des Gesamtbilds zu erreichen. Wichtig sei, dass für die beiden künftigen Mehrfamilienhäuser stimmige, ortsbezogene Farbtöne und Materialien verwendet werden, «damit eine optische Einheit entstehen kann».

So präsentiert sich die Rückseite des ehemaligen Feuerwehrmagazins (links) an der Alten Aescherstrasse. Eine Brücke mit einer Holzverschalung führt über den Dorfbach zur Liegenschaft «Metzgerhalle». Bild: mhu

Im ehemaligen Restaurantgebäude sind gemäss Unterlagen diverse Innenumbauten und Fenstereinbauten vorgesehen. Die Dacheindeckung mit dunkelbraunen Ziegeln sowie die Lukarnen mit dem oxidierten Kupferblech werden beibehalten. Eine neue Lukarne werde an die bestehenden angeglichen. Erhalten bleiben auch die Fassaden-Verputzflächen sowie die Fassadenelemente wie Sockel, Friese und Eckauszeichnungen, ebenfalls die Fensterläden. Diese werden – wo fehlend – ergänzt. Die Anbauten sollen anstelle der kleinteiligen Eternitverkleidung neu mit einer vertikalen Holzschalung ausgeführt werden, analog der Schalung der Brücke zum alten Feuerwehrmagazin.

Im Erdgeschoss ist ein Büro geplant

Dort wird der bisherige Mehrzweckraum in Wohnungen und Garagen umgenutzt, im Erdgeschoss ist ein Büro mit Arbeitsplätzen geplant, heisst es in den Unterlagen. Die Dacheindeckung mit den braunroten Ziegeln bleibt erhalten. Verkleidet werden die neuen Lukarnen und die Dachfenster wie beim Nachbarhaus in Kupfer. Die Fassaden werden aussen gedämmt und verputzt, die vertikalen Holzschalungen wieder erstellt und wo nötig ergänzt. Künftig sollen auf dem Areal 13 Parkplätze zur Verfügung stehen.

Erstellt wurde das Fachgutachten vom Büro Planwerkstadt AG in Zürich. Als Bauherrschaft und Grundeigentümerschaft tritt die Home-Immo AG aus Unterägeri ZG in Erscheinung, als Projektverfasser das Büro Oldani Architektur & Bauberatung aus Mellingen. Eine schriftliche Anfrage bei den Verantwortlichen für weitere Auskünfte – etwa zum Zeitplan – blieb unbeantwortet.