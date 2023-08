Fahrwangen Wärme für die Neubauten: Als Übergangslösung wird ein Heizcontainer aufgestellt Am Helgenhüsliweg plant die Einwohnergemeinde Fahrwangen eine temporäre, mobile Pelletheizung. Das hat es mit dem Projekt auf sich.

Holzpellets können zum Heizen verwendet werden. Symbolbild: Markus Forte

Eine Pelletheizung ist eigentlich nichts Aussergewöhnliches. Eine solche, wie sie in Fahrwangen geplant ist, aber schon eher. Denn diese ist temporär und mobil. Konkret soll ein Heizcontainer am Helgenhüsliweg aufgestellt werden. Das Baugesuch liegt bis 21. August auf, als Bauherrschaft tritt die Einwohnergemeinde auf. Die Baukosten sind laut Unterlagen auf 20'000 Franken veranschlagt.

Die temporäre und mobile Pelletheizung, so die Absicht, soll ab diesem Herbst in Betrieb gehen und die Neubauten im Gebiet Helgenhüsli-Richtplatz versorgen, teilt die Gemeinde auf Anfrage zu den Hintergründen des Vorhabens mit. Es sei vorgesehen, diese Neubauten dereinst an die Holzschnitzelheizung und an den Wärmeverbund der Gemeinde anzuschliessen.

Damit verbunden sei allerdings ein Ausbau der bestehenden Heizzentrale, der noch erfolgen müsse. Deshalb der Heizcontainer. Dieser ist gemäss Beschrieb komplett vorinstalliert, besteht aus einem Heizraum, einem Lagersystem und einem Kamin. (mhu)