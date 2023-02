Fahrwangen Statt im temporären «Goofy»-Container am fixen Standort: Im Jugendtreff stehen die Türen offen für die Öffentlichkeit Rege besucht wird der Jugendtreff in Fahrwangen, positiv sind die Rückmeldungen, freut sich die Fachstelle Jugend Oberes Seetal-Seengen. Am Samstag, 25. Februar, können die Räumlichkeiten besichtigt werden.

Eingerichtet ist der Jugendtreff am Bündtenweg 1. Bild: zvg

Die Jugendlichen schätzen das neue Angebot sehr, lautet ein erstes Fazit zum erfolgreich angelaufenen Betrieb. Am Samstag, 25. Februar, kann die Öffentlichkeit einen Augenschein nehmen im Jugendtreff in Fahrwangen. Zwischen 14 und 17 Uhr stehen die Türen offen. «Der Anlass richtet sich an alle, die mehr über die Angebote der Fachstelle Jugend Oberes Seetal-Seengen erfahren und sich den Standort anschauen möchten», sagt Jugendarbeiterin Jarina Lochmann.

Das Team stehe für Fragen zur Verfügung und führe durch die Räumlichkeiten. Ziel sei es, die Bevölkerung der fünf beteiligten Gemeinden – Bettwil, Fahrwangen, Meisterschwanden, Sarmenstorf und Seengen – zu erreichen und darüber zu informieren, was Offene Jugendarbeit bedeute, aufzuzeigen, was bereits stattgefunden habe. Auch die Jugendlichen helfen mit. Sie stellen Zuckerwatte her und kümmern sich um andere Snacks sowie Getränke.

Die Übergabe der Räumlichkeiten war ein Highlight

Rückblick: Erfolgt ist der Start der Fachstelle Jugend Oberes Seetal-Seengen im vergangenen August mit dem temporären bunten «Goofy»-Container bei der Mehrzweckhalle in Fahrwangen. Darauf konnten die Räumlichkeiten am Bündtenweg 1 bezogen und eingerichtet werden als fixer Standort. Die Übergabe sei ein Highlight gewesen für die Jugendlichen, sagt Jarina Lochmann. Eröffnung war Mitte Oktober. Jeweils am Mittwochnachmittag steht der Jugendtreff den Jugendlichen ab der 6. Klasse, am Freitagabend – was besonders beliebt und rege besucht sei – denjenigen ab der 8. Klasse zur Verfügung. Die Rückmeldungen seien positiv.

Geöffnet ist der Jugendtreff jeweils am Mittwochnachmittag und am Freitagabend. Bild: zvg

Der Fokus lag – und liege auch weiterhin – auf dem Beziehungsaufbau mit den Jugendlichen, fährt Jarina Lochmann fort. Bereits realisiert worden seien neun Projekte wie: mobile Skateranlage, alkoholfreie Mocktails mixen, offene Turnhalle sowie Discos. Als besonders erfreulich bezeichnet die Jugendarbeiterin die Unterstützung von Gemeinden und Schulen. Es herrsche eine offene Zusammenarbeit und gepflegt werde ein regelmässiger Austausch zu verschiedenen Themen.

Die Mithilfe an den Dorffesten ist geplant

Im kommenden Sommer, antwortet Jarina Lochmann auf die Frage nach den nächsten Schwerpunkten, steht die Mitarbeit an den Anlässen in den Gemeinden im Mittelpunkt. Mitwirken werde die Fachstelle Jugend Oberes Seetal-Seengen bei den Feiern «850 Jahre Meisterschwanden» und «850-Johr-Sarmi». Für Erstere werde ein Container als Treffpunkt für Jugendliche mit einer mobilen Skateanlage im Dorf platziert.

Weiter werde der Jugendtreff «Schillinghaus» in Seengen gestaltet und ausgebaut, gemeinsam mit den Jugendlichen. «Partizipation ist ein wichtiges Prinzip unserer täglichen Arbeit», hält Jarina Lochmann fest. «Die Jugendlichen sollen mitbestimmen dürfen und so Selbstwirksamkeit erfahren.» Im Jahr 2024 schliesslich stehe das Jugendfest in Seengen an, an dem sich die Fachstelle Jugend im Organisationskomitee beteilige.